Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг больного раком Задорнова рассказал о планах артиста
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Экс-супруг судьи на Кубани назвал стоимость свадьбы дочери
Российских дачников ждут нововведения
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
18:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге язычники судятся из-за оскорбления чувств верующих

Поводом стала картинка, где викинг замахнулся молотом на православную церковь.

В Северной столице впервые было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих и разжигании религиозной вражды, не касающееся православных. Язычник Евгений Салтыков подал иск против другой язычницы — Натальи Телегиной за пост в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Яблоки Идунн» ВКонтакте | Источник: Комсомольская правда

Поводом для судебного разбирательства стала картинка, размещенная в сообществе Телегиной «Яблоки Идунн», где викинг замахивался топором на горящую православную церковь. Салтыкова возмутила подобная публикация. По его мнению, после просмотра таких картинок у людей складывается неправильное впечатление о его религии.

— Я считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов. Они выставляют мою религию как экстремистскую идеологию, что не соответствует действительности, и этим подвергают опасности свободу вероисповедания, мою собственную и моих близких, — заявил автор жалобы.

Телегина, в свою очередь, считает иск Салтыкова банальной завистью и попыткой извести конкурента.

— Позор таким «викингам» — резюмировала девушка в соцсети.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Законопроект о модерации соцсетей заново внесут в Госдуму
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
МВД разрешило останавливать автомобилистов вне постов
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь