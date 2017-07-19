В Петербурге язычники судятся из-за оскорбления чувств верующих

В Северной столице впервые было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих и разжигании религиозной вражды, не касающееся православных. Язычник Евгений Салтыков подал иск против другой язычницы — Натальи Телегиной за пост в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Яблоки Идунн» ВКонтакте | Источник: Комсомольская правда

Поводом для судебного разбирательства стала картинка, размещенная в сообществе Телегиной «Яблоки Идунн», где викинг замахивался топором на горящую православную церковь. Салтыкова возмутила подобная публикация. По его мнению, после просмотра таких картинок у людей складывается неправильное впечатление о его религии.

— Я считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов. Они выставляют мою религию как экстремистскую идеологию, что не соответствует действительности, и этим подвергают опасности свободу вероисповедания, мою собственную и моих близких, — заявил автор жалобы.

Телегина, в свою очередь, считает иск Салтыкова банальной завистью и попыткой извести конкурента.