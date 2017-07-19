В Саудовской Аравии освободили задержанную за мини-юбку девушку
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Полиция Саудовской Аравии освободила девушку, которая была задержана во вторник за ношение
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Полиция Саудовской Аравии освободила девушку, которая была задержана во вторник за ношение
Шестисекундный видеоролик с девушкой, гуляющей в
По данным агентства, девушку освободили без предъявления обвинений во вторник вечером после нескольких часов допроса. Отмечается, что нашумевшее видео было размещено в интернете без ведома задержанной.