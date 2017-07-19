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19:21 (мск), источник: РИА Новости

В Саудовской Аравии освободили задержанную за мини-юбку девушку

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Полиция Саудовской Аравии освободила девушку, которая была задержана во вторник за ношение мини-юбки, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Шестисекундный видеоролик с девушкой, гуляющей в мини-юбке и топике по пустой улице деревни, разошелся по социальным сетям в понедельник. В Twitter появились хэштеги как в поддержку поступка девушки, так и осуждающие ее. В Саудовской Аравии женщины обязаны ходить в одежде, покрывающей все тело.

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По данным агентства, девушку освободили без предъявления обвинений во вторник вечером после нескольких часов допроса. Отмечается, что нашумевшее видео было размещено в интернете без ведома задержанной.

Комментарии
1
Павел Элкариэль
Это очень хорошая новость.
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