Сирийский опыт использовали на военных учениях в Нижегородской области

Это только один из этапов оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил России под руководством министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. До этого была теоретическая часть в академии Генштаба. Основная задача, которую должны были отработать офицеры, — как правильно развернуть на незнакомой местности боевые подразделения с учетом ландшафта.



Кроме этого, на практике им продемонстрировали комплексное взаимодействие разных видов вооруженных сил при взятии жилого массива. Кстати, задачи, которые отрабатываются и решаются на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных Сил России, поставлены с учетом сирийского опыта, ведения боевых действий в современных условиях.