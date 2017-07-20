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10:01 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Сирийский опыт использовали на военных учениях в Нижегородской области

Тактические учения по штурму укрепленного города прошли в среду в Нижегородской области.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Это только один из этапов оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил России под руководством министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. До этого была теоретическая часть в академии Генштаба. Основная задача, которую должны были отработать офицеры, — как правильно развернуть на незнакомой местности боевые подразделения с учетом ландшафта.

Кроме этого, на практике им продемонстрировали комплексное взаимодействие разных видов вооруженных сил при взятии жилого массива. Кстати, задачи, которые отрабатываются и решаются на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных Сил России, поставлены с учетом сирийского опыта, ведения боевых действий в современных условиях.

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