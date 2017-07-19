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23:18 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Дожди и шквалистый ветер возвращаются в Свердловскую область

Уже завтра порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Источник: РИА "Новости"

Дожди и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области, сообщили 19 июля корреспонденту «АиФ-Урал» в региональном МЧС.

Уже 20 июля порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. На большей территории региона будет идти дождь, возможны грозы и град.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели просят уральцев быть внимательнее. Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение крыш домов. Автолюбителям не стоит оставлять свои машины под деревьями. Спасатели просят особо следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

Последние дни в Свердловской области была жаркая погода. Столбик термометра в дневные часы стабильно переваливал за отметку 25 градусов. Между тем этим летом уже было несколько сильных ураганов, в результате которых даже погибали люди.

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