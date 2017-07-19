Дожди и шквалистый ветер возвращаются в Свердловскую область
Уже завтра порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Уже завтра порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Дожди и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области, сообщили 19 июля корреспонденту «АиФ-Урал» в региональном МЧС.
Уже 20 июля порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. На большей территории региона будет идти дождь, возможны грозы и град.
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели просят уральцев быть внимательнее. Возможны аварии на объектах энергетики
Последние дни в Свердловской области была жаркая погода. Столбик термометра в дневные часы стабильно переваливал за отметку 25 градусов. Между тем этим летом уже было несколько сильных ураганов, в результате которых даже погибали люди.