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21:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров

Россия заняла 40 место из 43 возможных в Глобальном пенсионном индексе — 2017 (подготовлен финансовой корпорацией Natixis), который показывает, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. За год место России не изменилось. В 2017-м на трех последних строчках расположились Бразилия, Греция и Индия.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют результаты исследования французской финансовой корпорации Natixis.

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Над РФ оказалась Турция. Таким образом, топ-5 худших для пенсионеров государств выглядят следующим образом: Турция, Россия, Бразилия, Греция и Индия.

При этом лидерами стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Германия заняла седьмую строчку, США — 17-ю, Франция — 19-ю.

При расчете используются четыре ключевых фактора, оказывающих влияние на итоговую оценку: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый из них измеряется в диапазоне от 0 до 100 процентов. Оценки России: 36 процентов, 41 процент, 58 процентов и 47 процентов соответственно. Итоговый уровень — 45 процентов. Норвегия получила 86 процентов.

Natixis — один из крупнейших французских банков. Рассчитывает Глобальный пенсионный индекс с 2013 года. Для вычислений применяет данные Всемирного банка, а также информацию национальных статистических ведомств.

Комментарии
2
Александр Ольшанов
докатились, позор.
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Руслан Д.
И какой может быть комментарий?Удивляться?
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