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08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Какой будет погода в Башкирии на этих выходных

Синоптики дали новый прогноз.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу и Башкирию, наконец, пришла теплая погода. Но продержится ли она до выходных? Синоптики дали новый прогноз.

В столице республики суббота будет дождливой, но теплой. Температура воздуха — до +24. Сильного ветра ждать не стоит, но порывы до семи метров в секунду могут испортить вам пикник. В воскресенье дождей не будет, да и погода будет очень приятной — около +25 градусов по Цельсию.

Собираетесь на Инзер? Там на выходных будет тепло, до +22, но с небольшими дождями. Жуткого ливня не будет, но дождевики с собой брать обязательно. На опасные горы лучше не лезть — будет скользко.

На Павловке — дожди, причем долгие. Температура воздуха около +23, ветер сильный, до восьми метров в секунду. В воскресенье — суше, дождей синоптики не ждут.

На Кандрыкуле — еще теплее, до +28, но в субботу обещают дожди. В воскресенье будет сухо и тепло, около +24.

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