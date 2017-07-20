Какой будет погода в Башкирии на этих выходных

Источник: Комсомольская правда

В Уфу и Башкирию, наконец, пришла теплая погода. Но продержится ли она до выходных? Синоптики дали новый прогноз.

В столице республики суббота будет дождливой, но теплой. Температура воздуха — до +24. Сильного ветра ждать не стоит, но порывы до семи метров в секунду могут испортить вам пикник. В воскресенье дождей не будет, да и погода будет очень приятной — около +25 градусов по Цельсию.

Собираетесь на Инзер? Там на выходных будет тепло, до +22, но с небольшими дождями. Жуткого ливня не будет, но дождевики с собой брать обязательно. На опасные горы лучше не лезть — будет скользко.

На Павловке — дожди, причем долгие. Температура воздуха около +23, ветер сильный, до восьми метров в секунду. В воскресенье — суше, дождей синоптики не ждут.