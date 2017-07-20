В Воронеже прошёл первый рейд по торговым точкам с арбузами

Воронежцам не рекомендуют покупать арбузы и дыни на стихийных торговых точках — продукция там неизвестного происхождения. Об этом сегодня рассказали в управе Железнодорожного района — её специалисты провели первый в этом году рейд по торговле бахчевыми.

Например, на развале на улице Остужева торговля идёт с нарушением — возле проезжей части, да и на арбузы у продавца нет никаких документов. Он говорит только, что привёз их из Казахстана. Всю обнаруженную сегодня продукцию изъяли. Теперь бизнесмену придется предоставить в управу все необходимые бумаги на товар и арендовать место на рынке. В противном случае все изъятые ягоды будут утилизированы, говорят в управе. В ходе рейдов внимание будут обращать и на продавцов кваса — с наступлением жары торговля им активизировалась. Большинство предпринимателей работают нелегально — например, в Железнодорожном районе официальные документы оформлены всего лишь на 15 точек, их легко отличить по внешнему виду.