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08:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже прошёл первый рейд по торговым точкам с арбузами

Большинство предпринимателей работают нелегально.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежцам не рекомендуют покупать арбузы и дыни на стихийных торговых точках — продукция там неизвестного происхождения. Об этом сегодня рассказали в управе Железнодорожного района — её специалисты провели первый в этом году рейд по торговле бахчевыми.

Например, на развале на улице Остужева торговля идёт с нарушением — возле проезжей части, да и на арбузы у продавца нет никаких документов. Он говорит только, что привёз их из Казахстана. Всю обнаруженную сегодня продукцию изъяли. Теперь бизнесмену придется предоставить в управу все необходимые бумаги на товар и арендовать место на рынке. В противном случае все изъятые ягоды будут утилизированы, говорят в управе. В ходе рейдов внимание будут обращать и на продавцов кваса — с наступлением жары торговля им активизировалась. Большинство предпринимателей работают нелегально — например, в Железнодорожном районе официальные документы оформлены всего лишь на 15 точек, их легко отличить по внешнему виду.

Евгений Шихов, начальник отдела управы Железнодорожного района:

«Они разработаны и сделаны в соответствии с архитектурным решением — под гжель. Имеются на квасных бочках чехлы. Продавцы стоят в красных фартуках, кепочке, на столике размещен номер в схеме и владелец торгового объекта».

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