Глава SpaceX выступает за международное соревнование по освоению Марса
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что освоение Марса должно идти в форме «дружеского соревнования», а не как международный проект.
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что освоение Марса должно идти в форме «дружеского соревнования», а не как международный проект.
Хорошо, если страны образуют команды, но я думаю, что лучше, если по меньшей мере две-три коалиции из (разных) стран отправятся на Марс, в дружественной манере, но чтобы было соревнование, кто достигнет большего прогресса.
Об этом предприниматель заявил в среду на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС), отвечая на комментарий представителя НАСА о том, что миссия на Марс будет «многонациональным усилием».
«Дружественное соревнование — это хороший вариант», — сказал Маск.
На вопрос о том, считает ли он, что через 100 лет после создания человеческой колонии на Марсе возможны войны между поселенцами, он ответил: «На Марсе много поверхности, но нет так много людей».
Марсианская программа США, которая разрабатывалась при прошлой администрации Барака Обамы, предполагает полет человека к Марсу в 2030-х годах. Для этого в США строится сверхтяжелая