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22:27 (мск), источник: РИА Новости

Глава SpaceX выступает за международное соревнование по освоению Марса

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что освоение Марса должно идти в форме «дружеского соревнования», а не как международный проект.

Источник: Reuters
Хорошо, если страны образуют команды, но я думаю, что лучше, если по меньшей мере две-три коалиции из (разных) стран отправятся на Марс, в дружественной манере, но чтобы было соревнование, кто достигнет большего прогресса.
Илон Маск
Глава SpaceX

Об этом предприниматель заявил в среду на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС), отвечая на комментарий представителя НАСА о том, что миссия на Марс будет «многонациональным усилием».

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«Дружественное соревнование — это хороший вариант», — сказал Маск.

На вопрос о том, считает ли он, что через 100 лет после создания человеческой колонии на Марсе возможны войны между поселенцами, он ответил: «На Марсе много поверхности, но нет так много людей».

Марсианская программа США, которая разрабатывалась при прошлой администрации Барака Обамы, предполагает полет человека к Марсу в 2030-х годах. Для этого в США строится сверхтяжелая ракета-носитель SLS. В прошлом году о намерении совершить пилотируемый полет на Марс уже в 2020—2025 годах заявила частная компания SpaceX. Первый беспилотный полет к Красной планете она планирует на 2018 год.

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