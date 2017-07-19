Глава SpaceX выступает за международное соревнование по освоению Марса

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Хорошо, если страны образуют команды, но я думаю, что лучше, если по меньшей мере две-три коалиции из (разных) стран отправятся на Марс, в дружественной манере, но чтобы было соревнование, кто достигнет большего прогресса. Илон Маск Глава SpaceX

Об этом предприниматель заявил в среду на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС), отвечая на комментарий представителя НАСА о том, что миссия на Марс будет «многонациональным усилием».

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«Дружественное соревнование — это хороший вариант», — сказал Маск.

На вопрос о том, считает ли он, что через 100 лет после создания человеческой колонии на Марсе возможны войны между поселенцами, он ответил: «На Марсе много поверхности, но нет так много людей».