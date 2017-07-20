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13:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Тайны носа. Почему при насморке нельзя использовать сосудосуживающие капли?

Отчего медицина делит людей на «аристократов» и «простолюдинов» и почему лечить их нужно по-разному?

Ответы даёт врач-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Ульянов.

Как дышать правильно.

— Воздух, проходя через нос, должен согреваться и увлажняться. Если этого не происходит, он пересушивает и охлаждает слизистые оболочки горла и дыхательных путей, способ­ствует развитию простудных заболеваний. Обычно, чтобы избежать этого, советуют дышать носом. Но этого мало — крайне важно, как воздух проходит через нос, какая у человека аэродинамика носа. У всех детей до 2-летнего возраста она одинакова. Ребёнок вдыхает только носом, рот у него закрыт, а воздух проходит не просто сквозь полость носа, но и через придаточные пазухи (синусы). У ребёнка они большие — так специально природа создала, чтобы воздух в них согревался и увлажнялся и ребёнок не простужался. П­осле 2 лет открывается так называемый нижний носовой ход, и, если он большой, воздух, не встречая сопротивления, проходит по нему быстро, не успевая согреваться и увлажняться. Это так называемый южный тип носа, его обладатели подвержены простудам. Если этот проход узкий, воздух направляется вверх, где есть узкие отверстия (устья), соединяющие полость носа и пазухи. Воздух засасывается в них, согревается до 25 градусов и увлажняется на 100%. Так работает нос северного типа, и его обладатели простужаются крайне редко.

Он не дышит! Устраняем заложенность носа.

Воспаление — это защита.

Как сделать, чтобы нос дышал правильно и чтобы пазухи участвовали в дыхании? Нужно форсированное дыхание через нос после сна, лучше всего это обеспечивает утренняя гимнастика — неслучайно её пропагандировали в СССР и сейчас она так популярна в Китае.

Если воздух в квартире становится сухим (например, при включённом отоплении), полезно закапывать в нос оливковое, подсолнечное или другие пищевые растительные масла. Подбирают их по ощущению, какое лучше переносится.

Даже если нос не дышит при простуде, очень важно его проветривать принудительно. Это открывает узкие отверстия пазух, и воздух начинает поступать в них. А вот использовать сосудосуживающие капли и спреи, которые очень популярны и широко рекламируются, не стоит. Дело в том, что воспалительный процесс в полости носа — это защитная реакция организма. Он проходит в несколько стадий и в результате завершается полным выздоровлением. А эти препараты нарушают этот процесс, не дают ему закончиться и, как итог, способствуют его хронизации.

«Аристократы» и «простолюдины».

Я использую в лечении два вида лекарств — препараты с серебром (колларгол и др.) и капли с антигистаминами (с димедролом). Причём есть пациенты, которым помогают только первые, я называю их «серебряными» или «серебряно-зависимыми» людьми. Их меньшинство, не более 10% в обществе и не более 40% среди хронически больных, и другие препараты их не лечат. Раньше я не подозревал, что так может быть. Но родители не раз приводили ко мне детей с хроническими болезнями, которым реально ничего не помогало и которые вдруг излечились, когда матери от отчаяния шли в церковь и давали детям святую воду. Стал изучать этот вопрос, и выяснилось, что аристократы не просто так пили из серебра, ели с серебра и носили украшения из этого металла. Есть люди, организмам которых ионов серебра нужно больше, чем другим, и это их спасало. Это важно не только при лор-болезнях, серебро им необходимо для укрепления иммунитета и улучшения обмена веществ. Другим пациентам, и их большинство, хорошо помогают при простудах капли с антигистаминами. Чтобы понять, кому что поможет, я обычно капаю в одну половину носа препарат с серебром, а в другую — антигистамины. Какое лекарство поможет, видно быстро: нос начинает дышать, слизистая подсыхает. Интересно, что дело не в наследственности — в одной семье могут быть как «аристократы», так и не чувствительные к серебру «простолюдины».

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