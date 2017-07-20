Жительница Владивостока выиграла автогонки в Хабаровске
Жительница Владивостока выиграла автогонки в Хабаровске.
Жительница Владивостока выиграла автогонки в Хабаровске.
Четвертый раунд
Абсолютным лидером данного этапа соревнований стали Екатерина Седых и Team Yokohama.
Чемпионат
Екатерина Седых квалифицировалась на четвертое место. Максим Седых занял вторую строчку квалификационной таблицы. Его постигли технические трудности.
В день парных заездов участникам пришлось тренироваться в плохих погодных условиях, что существенно усложнило задачу по прохождению трассы. Не обошлось без вылетов и аварий.
В Хабаровске Екатерина Седых в Топ-8 обошла Константина Горчакова, в Топ-4 выиграла у Константина Авшарова, а в финале встретилась с Максимом Седых, в итоге став лучшей.
Таисия Масина.