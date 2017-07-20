Жительница Владивостока выиграла автогонки в Хабаровске.

Четвертый раунд РДС-Восток сезона 2017 состоялся 15 и 16 июля в Хабаровске, об этом ИА Дейта.ру сообщили в пресс-службе Екатерины Седых.

Абсолютным лидером данного этапа соревнований стали Екатерина Седых и Team Yokohama.

Чемпионат РДС-Восток посетил Хабаровск во второй раз за сезон 2017. На привыкание к специфической трассе пилотам отвели три часа.

Екатерина Седых квалифицировалась на четвертое место. Максим Седых занял вторую строчку квалификационной таблицы. Его постигли технические трудности.

В день парных заездов участникам пришлось тренироваться в плохих погодных условиях, что существенно усложнило задачу по прохождению трассы. Не обошлось без вылетов и аварий.

В Хабаровске Екатерина Седых в Топ-8 обошла Константина Горчакова, в Топ-4 выиграла у Константина Авшарова, а в финале встретилась с Максимом Седых, в итоге став лучшей.