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03:09 (мск), источник: VLADNEWS

Бешеный автобус шокировал владивостокцев

ЧП произошло на Светланской в вечерний час пик.

Источник: VLADNEWS

Жителей Владивостока, которым «повезло» оказаться пассажирами автобуса маршрута № 54"а около 7 часов вечера 19 июля, шокировала гонка их маршрутного ТС и фуры по Светланской: водителю автобуса по неизвестной никому причине захотелось прокатиться по центральной улице города, что называется, «с ветерком». Находившиеся в салоне люди (около 10 женщин и пятеро мужчин) оказались невольными заложниками ситуации, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Соперника пожелавший прокатиться на скорости мужчина нашел быстро: это была фура, направлявшаяся со стороны Луговой в сторону порта.

Стоит отметить, что приостановил шумахера (но не остудил его пыл) ремонт бордюр на улице. Большегруз ушел вперед, однако через пару сотен метров автобус все же нагнал фуру — и продолжил гонку под гудки клаксонов.

Из пассажиров сказать что-то смогла только одна из женщин, возмутившаяся: «Вы там не забыли, что людей везете? Или вы удовлетворяете какие-то свои амбиции за рулем?!».

После этого (а может и потому, что в то же время фура свернула со Светланской в порт) автобус сбросил скорость.

Импровизированная гонка продолжалась не более 3 минут, доставила массу эмоций всем в ней поучаствовавшим и фактически окончилась ничьей.

Комментарии
1
ольга быкова,
Всех участников в полицию , водителей лишить прав . По ходу дела наши жизни никому не интересны
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