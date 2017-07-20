Переселенцы продолжают обустраиваться в Приморье

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С начала текущего года в Приморье более 600 человек приняли участие в государственной программе содействия переселению соотечественников. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что эта госпрограмма подразумевает помощь переселенцам в поиске работы в соответствии с их квалификацией и запросами, а также в льготах на приобретение жилья, компенсации аренды квартиры на срок до полугода. Существенной помощью является и выплата «подъёмных». Краевой бюджет софинансирует программу в соответствии с госпрограммой Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013 — 2020 годы.

Важным отличием программы содействия переселению соотечественников являются требования к квалификации желающих переехать в Приморье. Особняком выделяется подпрограмма «Наука», ориентированная на вузовских преподавателей. Если для других категорий переселенцев открыты 26 муниципальных образований Приморского края исключая Владивосток, то преподаватели вузов могут выбрать свои местом жительством Владивосток, где сосредоточено большинство университетов. Такой возможностью уже воспользовались шесть человек. Так, 4 года назад в Приморье переехала бывшая жительница Донецкой области Полина Мясникова, которая сейчас преподает в морском колледже МГУ имени Невельского. Преподавателя для начала поселили в общежитии. В дальнейшем Полина планирует на полученные подъёмные приобрести собственную жилплощадь.

«Вот тогда можно будет считать, что я окончательно обосновалась во Владивостоке!» — считает Полина Владимировна.

Помимо преподавателей вузов претендовать на поддержку в рамках госпрограммы могут и студенты. Одной из таких студенток стала Марина Пешкова, прибывшая в Приморье из Киргизии в 2014 году. Через год она заканчивает профессиональное училище № 45 по специальности «Повар», и уже совмещает учёбу с работой по специальности. Полина сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что на полученные подъёмные она планирует обучиться в автошколе и получить водительское удостоверение.

«Хоть я и три года нахожусь в Приморском крае, но уже успела полюбить этот регион. Мне нравится здесь жить. Многие жалуются на климатические условия Приморья, однако климат, по моему мнению, замечательный. Подъёмные я пока держу в резерве, потому что мне ещё необходимо получить российское гражданство, а это тоже требует некоторых затрат, — рассказала девушка. — В дальнейшем я планирую научиться водить автомобиль и получить права, потому что нужно обустраиваться и реализовывать себя. Потихоньку обустраиваемся, могу сказать, что пока все очень хорошо и с работой, и с учёбой. Думаю, в дальнейшем у меня много чего здесь получится», — уверена Марина.