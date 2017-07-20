Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 21 и 22 июля

В пятницу, 21 июля, и в субботу, 22 июля, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрация города.

Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья.