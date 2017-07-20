В четверг в Казахстане сохранится неустойчивая погода
Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер.
Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер, на севере, в центре республики ночью и утром местами ожидается туман. Лишь на
В Акмолинской, Костанайской,
В Павлодарской,
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В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Днем в Мангистауской, Атырауской, местами в
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Астана: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С.