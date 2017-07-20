В четверг в Казахстане сохранится неустойчивая погода

Источник: Zakon.kz

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер, на севере, в центре республики ночью и утром местами ожидается туман. Лишь на юго-западе и юге республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается град, усиление ветра 15−20 м/с, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможно выпадение града.

В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15−20 м/с пыльной бурей.

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Днем в Мангистауской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Астана: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +24+26°С.