Приморский край ждет мощный удар стихии

Источник: РИА "Новости"

В связи прохождением активного фронтального раздела в ночь с 20 на 21 июля в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды. Основное ухудшение ожидается в ночь на 21 июля. Пройдут сильные дожди, временами тропические ливни, грозы, местами возможен град. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Местами ожидается быстрое поднятие горных рек. Как сообщает приморское МЧС, сейчас на реках края наблюдается колебание уровня воды до 20 см. Пока реки в берегах. Уровни воды на большинстве рек края ниже отметок выхода воды на пойму на 1,0—2,5 м, на отдельных участках рек центральных и юго-западных районов на 0,8—0,9 м.

Во второй половине ночи в близи юго-восточного побережья Приморья есть вероятность зарождения волнового циклона, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт Маглипогода. В связи с этим во второй половине ночи и утром на юго-востоке края возможны тропические ливни и грозы.

Опасное количество осадков ожидаются в районах: Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Хасанский, Хорольский, Михайловский, Черниговский, Спасский, Яковлевский, Чугуевский и г. Арсеньев. В этих районах прогнозируется выпадение от 20 до 100 мм осадков. Также очень сильные дожди возможны на побережье в Лазовского и Партизанского районов.

В остальных районах пройдут дожди, местами сильные и грозы, но менее интенсивные.

Распределение осадков будет крайне не равномерно. Общее количество осадков может составить от 10 мм до 100 мм и более.

Вечером 21 июля атмосферный фронт покинет Приморский край. На западе края сильные осадки прекратятся в первой половине дня. На востоке края основные осадки прекратятся во второй половине дня. После прохождения фронта в крае возможны кратковременные дожди и грозы.

Во Владивостоке основной удар стихии будет в ночь на 21 июля. Ожидается сильный, временами очень сильный дождь и гроза. При прохождении фронтального раздела возможен шквал.