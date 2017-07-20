«Хаятт» на мысе Бурном готовы продать почти в полтора раза дешевле

Источник: Восток Медиа

Российский аукционный дом назначил новую дату продажи пятизвёздочного отеля Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке. Вторые торги попробуют провести в конце лета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По официальной информации на сайте аукционного дома, проведение торгов и их итогов пройдут в Москве 24 августа. С 20 июля начнётся приём заявок и продолжится до 22 августа.

«Начальная цена — 4 153 240 100 рублей, минимальная цена — 2 907 268 070 рублей, сумма задатка — 200 000 000 рублей, шаг аукциона на повышение — 5 000 000 рублей, шаг аукциона на понижение — 41 532 401 рубль», — уточняется на сайте.

В сопроводительном сообщении говорится о том, что гостиничный комплекс готов на 79%. С 21 февраля 2014 года по настоящее время работы на объекте приостановлены. Сейчас отель находится под охраной, и на данный момент осуществляется минимально необходимое техническое обслуживание объекта.