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03:32 (мск), источник: Восток Медиа

«Хаятт» на мысе Бурном готовы продать почти в полтора раза дешевле

Российский аукционный дом озвучил новую дату торгов и минимальную сумму.

Источник: Восток Медиа

Российский аукционный дом назначил новую дату продажи пятизвёздочного отеля Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке. Вторые торги попробуют провести в конце лета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По официальной информации на сайте аукционного дома, проведение торгов и их итогов пройдут в Москве 24 августа. С 20 июля начнётся приём заявок и продолжится до 22 августа.

«Начальная цена — 4 153 240 100 рублей, минимальная цена — 2 907 268 070 рублей, сумма задатка — 200 000 000 рублей, шаг аукциона на повышение — 5 000 000 рублей, шаг аукциона на понижение — 41 532 401 рубль», — уточняется на сайте.

В сопроводительном сообщении говорится о том, что гостиничный комплекс готов на 79%. С 21 февраля 2014 года по настоящее время работы на объекте приостановлены. Сейчас отель находится под охраной, и на данный момент осуществляется минимально необходимое техническое обслуживание объекта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что первый аукцион должен был пройти 14 июля, однако сорвался из-за отсутствия заявок. Пятизвёздочный отель на мысе Бурном во Владивостоке также должен был уйти с молотка за 4 миллиарда 153 миллиона и 240 тысяч рублей. При этом изначально условия торгов проходили по регламенту «английского аукциона» с шагом на повышение в 5 миллионов рублей. Следующие торги придётся проводить по принципу «голландского аукциона». С прямо противоположными правилами на понижение.

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