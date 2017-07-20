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03:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские ученые открыли новые свойства дальневосточных растений

Приморские ученые открыли новые свойства дальневосточных растений.

Химики ДВФУ и ДВО РАН открыли новые фармакологические свойства дальневосточных растений, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Биологически активные соединения из лекарственных растений Приморского края получили ученые. Выделенные из акации амурской, серпухи венценосной и маньчжурской вещества являются природными антиоксидантами, обладают выраженными антивоспалительными и другими свойствами.

По словам ученых, дальнейшее изучение дальневосточной флоры позволит дополнить список лекарственных растений в государственной фармакопее и создать новые препараты.

Как сообщила профессор кафедры физической и аналитической химии ШЕН ДВФУ Лариса Соколова, интересный результат дало изучение уникального аборигенного растения маакия амурская (акация амурская, Maackia amurensis).

Из ее стволовой древесины ученые получили гепатопротекторный комплекс, который стал основой для препарата «Максар», выпускаемого Тихоокеанским институтом биоорганической химии им. Г. Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН. Последние исследования показали, что молодые побеги маакии содержат хинолизидиновые алкалоиды — соединения, которые обладают антиспазмологическим действием и проявляют активность при лечении аритмии дыхательного центра.

Сейчас ученые изучают дальневосточный вид серпухи венценосной (Serratula coronata). По словам доцента ШЕН ДВФУ Алексея Мягчилова, это растение обильно произрастает на территории России и является источником экдистероидов, которые используют при лечении сердечнососудистых заболеваний. При исследовании приморского вида — серпухи маньчжурской (Serratula manshurica) — химики выделили два новых флавоноида, которые являются природными антиоксидантами.

«На Дальнем Востоке произрастает много лекарственных растений. Но в государственную фармакопею входит только 1,5% видов, потому что у большинства не изучен химический состав. Наши исследования позволят расширить список государственной фармакопеи и создать новые препараты», — отметил Алексей Мягчилов.

Виктор Бруевич.

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