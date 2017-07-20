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03:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают походить по углям

Празднование Дня Перуна пройдёт 22 июля.

День Перуна отметят в пригороде Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всех желающих приглашают принять участие в молодецких забавах.

У славян Перунов день был общенародным праздником без половозрастного разделения. В ритуалах участвовали мужчины и женщины, старики и дети. Этот день также считался профессиональным праздником воинов, охотников, пасечников, рыбаков, скорняков, портных.

С Перуном был связан ритуал вызывания дождя. Он заключался в принесении жертвы — обливании водой специально выбранной женщины. С появлением христианства функции Перуна были перенесены на христианского святого Илью Пророка, в образе которого явно появились черты Перуна — бога громовержца, ездившего по небу на громыхающей колеснице.

Организаторы мероприятия приглашают присоединиться сторонников исконно русской традиции и встретить этот праздник 22 июля. Местом проведения станет берег Амурской протоки возле села Бычиха за санаторием «Уссури». Дорога к нему будет отмечена сигнальными лентами и табличками.

Программа праздника открывается заездом гостей и установкой палаточного лагеря в 14:00, а уже спустя час гостей ждут молодецкие забавы, хороводы, пляски, огненное диво и Перунов костёр.

«Ну и, конечно, увлекательное общение, купание, хождение по углям и дружеские посиделки возле костра. Приветствуются балалайки, баяны, гитары и другие народные инструменты. Обращаем внимание, что мы гуляем трезво, культурно, творчески и с огоньком», — отмечают организаторы.

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