«Культурный посол мира» Михаил Казиник даст концерт в Иркутске

Известный скрипач, искусствовед, педагог и поэт Михаил Казиник впервые посетил Иркутск. Музыкант известен во всем мире, во многих странах его называют «культурный посол мира» так как одной из главных его целей является пропаганда искусства. Михаил Казиник говорит, что для него и Украина, и Россия, и Грузия, и Америка — друзья, потому что на высшем уровне нет конфликтов. Его концерт «Тайные знаки культуры» состоится 27 июля в 19.00 в «Байкал Бизнес Центре». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.