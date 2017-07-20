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04:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Культурный посол мира» Михаил Казиник даст концерт в Иркутске

Музыкант, искусствовед и поэт впервые приехал в столицу Приангарья.

Известный скрипач, искусствовед, педагог и поэт Михаил Казиник впервые посетил Иркутск. Музыкант известен во всем мире, во многих странах его называют «культурный посол мира» так как одной из главных его целей является пропаганда искусства. Михаил Казиник говорит, что для него и Украина, и Россия, и Грузия, и Америка — друзья, потому что на высшем уровне нет конфликтов. Его концерт «Тайные знаки культуры» состоится 27 июля в 19.00 в «Байкал Бизнес Центре». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Нужно вернуть генетическую память, культурные корни, традиции, идеи. Вспомнить, кем мы были, а были мы великой страной. Народ имеет колоссальные потенциальные силы, но необходимо направить их в нужное русло, и тогда мы можем стать самым добрым и светлым народом мира», — считает Михаил Казиник.

Также известный скрипач заверил, что большинство нобелевских лауреатов в детстве слушали классическую музыку, поэтому музыка является одним из ключевых факторов в развитии ребенка.

По всему миру Михаил Казиник строит школы «нового сознания» с уникальным подходом к детям, которых будут учить ассоциативному мышлению. Однако вероятность появления такой школы в России маловероятна.

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