Иркутянина оштрафовали за пьяный скандал в суде

Источник: AP 2017

Пьяного жителя Иркутска оштрафовали за скандал в суде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как стало известно, горожанин явился в Кировский районный суд пьяным. До начала судебного заседания он вел себя вызывающе — громко разговаривал и нецензурно выражался. На неоднократные законные требования судебного пристава прекратить скандалить не реагировал, чем мешал работникам суда.