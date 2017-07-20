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04:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянина оштрафовали за пьяный скандал в суде

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Источник: AP 2017

Пьяного жителя Иркутска оштрафовали за скандал в суде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как стало известно, горожанин явился в Кировский районный суд пьяным. До начала судебного заседания он вел себя вызывающе — громко разговаривал и нецензурно выражался. На неоднократные законные требования судебного пристава прекратить скандалить не реагировал, чем мешал работникам суда.

За неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов был составлен протокол за совершение административного правонарушения. Материалы были переданы на рассмотрение мировому судье. Нарушителю назначен штраф в 600 рублей.

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