Иркутянина оштрафовали за пьяный скандал в суде
Нарушителя привлекли к административной ответственности.
Нарушителя привлекли к административной ответственности.
Пьяного жителя Иркутска оштрафовали за скандал в суде. Об этом сообщает
Как стало известно, горожанин явился в Кировский районный суд пьяным. До начала судебного заседания он вел себя вызывающе — громко разговаривал и нецензурно выражался. На неоднократные законные требования судебного пристава прекратить скандалить не реагировал, чем мешал работникам суда.
За неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов был составлен протокол за совершение административного правонарушения. Материалы были переданы на рассмотрение мировому судье. Нарушителю назначен штраф в 600 рублей.