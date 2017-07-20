Жители микрорайона Флегонтова в Хабаровске: Нам негде выгуливать собак
Во дворах установили таблички, запрещающие выгул животных; за несоблюдение правил — штраф.
Во дворах установили таблички, запрещающие выгул животных; за несоблюдение правил — штраф.
Жители хабаровского микрорайона Флегонтова пожаловались на то, что им стало негде гулять с собаками. В пяти дворах на всех газонах появились запрещающие таблички, некоторые из них предупреждают владельцев животных о штрафе в 1000 рублей, сообщает портал «Губерния».
«Хочешь уйти за дом гулять с собакой, и — нет такого места. Везде таблички, запрещающие выгул животных. Появились они примерно недели три назад. На каждом газоне, на каждом пятаке установили запрет. Кто это сделал, мы не знаем», — рассказала жительница дома № 157 на Краснореческой Виктория.
Хабаровчанка добавила, что некоторое время назад в ее дворе стали травить животных.
«Неделю назад отравили мою собаку. Мы сразу повезли его в ветклинику, три дня делали капельницы. К счастью, нашего питомца удалось спасти. В воскресенье снова пошла с ним гулять, а мне с балкона кричат: “Не видно, что написано?!”. Хоть бы
Как объяснили в городской администрации, площадку для выгула собак может организовать ТСЖ.
«Площадку для выгула собак определяют сами собственники многоквартирных домов. Они принимают решение, где можно построить такую площадку, финансируют, участвуют в программах по благоустройству. Муниципалитет поддерживает их. Невозможно не заметить это безобразие весной, поэтому будет нормально, если для собак определят