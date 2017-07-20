Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
9 вредных советов загорающим
ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Новейший вертолет РФ сам защитит себя от ракет – СМИ
РФ ответила на особый режим для въезда в Украину
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12«Мать Ганга»
04:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители микрорайона Флегонтова в Хабаровске: Нам негде выгуливать собак

Во дворах установили таблички, запрещающие выгул животных; за несоблюдение правил — штраф.

Источник: Губерния онлайн

Жители хабаровского микрорайона Флегонтова пожаловались на то, что им стало негде гулять с собаками. В пяти дворах на всех газонах появились запрещающие таблички, некоторые из них предупреждают владельцев животных о штрафе в 1000 рублей, сообщает портал «Губерния».

«Хочешь уйти за дом гулять с собакой, и — нет такого места. Везде таблички, запрещающие выгул животных. Появились они примерно недели три назад. На каждом газоне, на каждом пятаке установили запрет. Кто это сделал, мы не знаем», — рассказала жительница дома № 157 на Краснореческой Виктория.

Хабаровчанка добавила, что некоторое время назад в ее дворе стали травить животных.

«Неделю назад отравили мою собаку. Мы сразу повезли его в ветклинику, три дня делали капельницы. К счастью, нашего питомца удалось спасти. В воскресенье снова пошла с ним гулять, а мне с балкона кричат: “Не видно, что написано?!”. Хоть бы какое-то место для собак сперва сделали, прежде чем устанавливать запрет! Мы согласны даже платить небольшую сумму за вход на площадку. После случая с отравлением реально боимся гулять. За своей собакой я всегда убираю — гуляю с пакетом и салфетками», — сказала Виктория.

Как объяснили в городской администрации, площадку для выгула собак может организовать ТСЖ.

«Площадку для выгула собак определяют сами собственники многоквартирных домов. Они принимают решение, где можно построить такую площадку, финансируют, участвуют в программах по благоустройству. Муниципалитет поддерживает их. Невозможно не заметить это безобразие весной, поэтому будет нормально, если для собак определят какое-то место. И необязательно на один дом: это может быть групповая площадка — меньше затрат собственников, и там можно полноценно заниматься выгулом и дрессировкой собак», — сообщил замначальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Анатолий Климочкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Более половины зимнего запаса угля доставили в северные районы Хабаровского края
МИД дал согласие на назначение Хантсмана послом США в России
ГД одобрила отмену бесплатного багажа при невозвратных билетах
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
АСВ отреагировало на протест Генпрокуратуры по банку «Югра»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь