Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
9 вредных советов загорающим
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Новейший вертолет РФ сам защитит себя от ракет – СМИ
РФ ответила на особый режим для въезда в Украину
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12«Мать Ганга»
04:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Выплаты почетным гражданам Красноярска вырастут вчетверо

Звание является пожизненным.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Обладателям звания «Почетный гражданин города Красноярска» планируют увеличить общую сумму выплат в четыре раза. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

Сейчас почетные горожане получают только ежегодную единовременную выплату в размере 46 453 рублей. Однако после предлагаемых изменений им будут положены ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей — т.е. выплаты увеличатся до 166 тыс. рублей в год.

Такое звание может получить житель Красноярска или любого другого населенного пункта, «внесший выдающийся вклад в развитие города». Звание является пожизненным.

Человек, получивший звание, имеет ряд льгот, в числе которых: преимущественное улучшение жилищных условий, освобождение от оплаты за коммунальные услуги, медицинское страхование за счет местного бюджета, бесплатный проезд в городском транспорте.

По данным сайта администрации, званием «Почетный гражданин города Красноярска» обладают более 70 человек. Среди них — бывшие градоначальники Петр Пимашков и Валерий Поздняков, депутат Валерий Чащин, биатлонист Евгений Устюгов, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев и др.

В июне 2017 года администрация города сообщала о присвоении звания руководителю АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» Рината Галеева; депутату Законодательного собрания Красноярского края Алексею Клешко; профессору, доктору технических наук Владимиру Москвичеву.

Ранее горсовет не одобрил присвоение звания строителю Владимиру Егорову. В связи с этим портал «Открытое общество» провел опрос «Кем должен быть почетный гражданин Красноярска».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ученые изучили ритуальный череп древнего обитателя Сибири
МИД дал согласие на назначение Хантсмана послом США в России
ГД одобрила отмену бесплатного багажа при невозвратных билетах
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
АСВ отреагировало на протест Генпрокуратуры по банку «Югра»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь