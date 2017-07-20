Выплаты почетным гражданам Красноярска вырастут вчетверо

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Обладателям звания «Почетный гражданин города Красноярска» планируют увеличить общую сумму выплат в четыре раза. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

Сейчас почетные горожане получают только ежегодную единовременную выплату в размере 46 453 рублей. Однако после предлагаемых изменений им будут положены ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей — т.е. выплаты увеличатся до 166 тыс. рублей в год.

Такое звание может получить житель Красноярска или любого другого населенного пункта, «внесший выдающийся вклад в развитие города». Звание является пожизненным.

Человек, получивший звание, имеет ряд льгот, в числе которых: преимущественное улучшение жилищных условий, освобождение от оплаты за коммунальные услуги, медицинское страхование за счет местного бюджета, бесплатный проезд в городском транспорте.

По данным сайта администрации, званием «Почетный гражданин города Красноярска» обладают более 70 человек. Среди них — бывшие градоначальники Петр Пимашков и Валерий Поздняков, депутат Валерий Чащин, биатлонист Евгений Устюгов, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев и др.

В июне 2017 года администрация города сообщала о присвоении звания руководителю АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» Рината Галеева; депутату Законодательного собрания Красноярского края Алексею Клешко; профессору, доктору технических наук Владимиру Москвичеву.