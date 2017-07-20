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04:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Флаг XXIX Универсиады развернули на вершине Эльбруса

В экспедицию отправились пять преподавателей СФУ.

Сотрудники Сибирского федерального университета совершили восхождение на два знаменитых кавказских пятитысячника — Эльбрус и Казбек. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В экспедицию отправились пять преподавателей Института физической культуры, спорта и туризма, однако по словам альпинистов, «Эльбрус пустил не всех». Как отмечает руководитель экспедиции Евгений Николаев, на высоте 4000 метров поднялся штормовой ветер, и после шестичасового восхождения группа приняла решение вернуться в лагерь.

«Действительно, Эльбрус коварен и очень опасен. Наша группа повернула назад, достигнув высоты 5140 метров, потому что бороться пришлось бы еще долго, а погода была не на нашей стороне. Нами было принято самое правильное решение — спускаться: горы не любят слабых и не прощают ошибок, поэтому нужно готовиться и думать, что делаешь», — подчеркнул Евгений Николаев.

Покорить вершину в 5642 метра удалось только старшему преподавателю кафедры физической культуры Андрею Бикбулатову. Он, несмотря на сложные метеоусловия, продолжил восхождение и водрузил флаг СФУ на самую высокую точку России и Европы. Кроме этого, над Эльбрусом развернули флаг XXIX Всемирной зимней универсиады.

Вторым в маршруте красноярцев стало восхождение на гору Казбек (5033 метра). В связи с хорошей акклиматизацией, полученной на Эльбрусе, достичь вершины и спуститься удалось менее чем за трое суток. В этот раз на вершину поднялись представители ИФКСиТ Евгений Николаев и Александр Коновалов.

Подготовка к покорению Кавказских гор велась в течение трех месяцев. За плечами членов команды покорение Мунку-Сардыка — вершины Саян и Белухи — высшей точки Алтайских гор.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы (находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия), входящая в список высочайших вершин планеты «Семь вершин». По данным российских и зарубежных классификаторов всего на Эльбрус категорированы около десяти различных маршрутов. Основными объективными опасностями на маршрутах восхождения являются многочисленные ледниковые трещины, погодные условия — в силу специфического расположения и своего доминирующего положения погода на Эльбрусе может испортиться в считанные часы.

Казбек — ледяной пик, самый восточный пятитысячник Кавказа. Расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии.

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