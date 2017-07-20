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05:15 (мск), источник: Вести - Красноярск

Тяжело, но интересно: житель Красноярска переехал в деревню и стал фермером

Сменить туфли на резиновые сапоги, а городскую суету на деревенскую жизнь решил красноярец Дмитрий Данилов. Два года он занимается фермерским хозяйством. Что побудило взяться за новое дело и с какими трудностями приходится сталкиваться?

Источник: Вести - Красноярск

Рабочий день Дмитрия Данилова начинается в 6 утра. В хозяйстве фермера 18 коров, 8 телят, ещё 6 малышей вот-вот появятся на свет. А началось всё в 2012 году, когда красноярец решил сменить городскую жизнь на деревенское счастье.

«Меня всегда тянуло к сельской жизни, я всегда хотел иметь большую территорию, большой дом, животных. В 12 году я решился, для себя завёл 5−6 коров, начал потихоньку развиваться, строиться. Труд тяжёлый, но интересный и доходный», — рассказал фермер.

Каждая корова в день даёт примерно 10 литров молока. За ним приезжают предприниматели из соседних деревень и из Красноярска. Строительство фермы и развитие хозяйства стало возможным благодаря грантовой поддержке сельхозтоваропроизводителей на развитие семейных животноводческих ферм.

«Я смог приобрести поголовье скота, государство мне помогло построить коровник и купить оборудование. Это всё софинансировалось государством в размере 60%. Я считаю, что нигде в бизнесе 60% не дадут», — отмечает фермер Дмитрий Данилов.

В министерстве сельского хозяйства края отмечают, попасть в федеральную программу сможет не каждый. «Для этого нужно соответствовать условиям. Все они прописаны в порядке. Это постановление правительства Красноярского края 155П, которое размещено на нашем сайте. По этой программе 39 фермеров Красноярского края уже получили гранты», — пояснил начальник отдела малых форм земельных и имущественных отношений края Олег Брагин.

К слову, новое оборудование — ванна охлаждения и пастеризации молока — ещё не опробованы. Но вскоре Дмитрий планирует расширять хозяйство и построить первый в Козульском районе молочный цех.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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