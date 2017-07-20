Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыха

Источник: Reuters

Для многих из нас отпуск — это шанс не просто поваляться на солнышке, но и испытать что-то новое, экзотическое, и эта тенденция играет важную роль в экономическом развитии многих стран мира.

Я хочу перепробовать много всего, пока коньки не отброшу Полли Роув 26 лет

В октябре она планирует поехать в Мексику, чтобы встретиться со школьным другом, который присматривает там за ранчо.

«Может, и я попробую свои силы в фермерском хозяйстве», — смеется Полли.

Источник: AP 2017

В прошлом году она съездила в Белиз, чтобы поработать волонтером в компании, занимающей охраной морских ресурсов, и целый месяц занималась дайвингом.

Самые масштабные ее путешествия включают Новую Зеландию и Японию.

Во время своих поездок она тратит большую часть денег на перелеты и новые впечатления.

«Я в основном останавливаюсь в студенческих гостиницах-общежитиях (хостелах), чтобы сэкономить деньги для каких-то вещей и занятий, которые мне хочется попробовать», — говорит она.

Фактор хвастовства

Полли относится к тому поколению путешественников, которые жаждут не только расслабиться и побездельничать, но и получить новый опыт.

Главное в отпуске для этой возрастной группы — это «фактор хвастовства» Тим Фрайер Управляющий британским отделением компании STA Travel

По его словам, за последние годы люди значительно чаще стали выбирать ранее не популярные направления.

Таиланд по-прежнему остается наиболее популярным местом отдыха, однако поднялся также спрос на менее востребованные направления, такие как Филиппины и Шри-Ланка.

Источник: AP 2017

«Спрос вызван воздействием соцсетей. Они [пользователи] хотят обнаружить что-то уникальное и особенное, и всем это продемонстрировать», — говорит Фрайер.

Средний возраст клиентов этой турфирмы — 20 лет с небольшим.

Многие из них только что закончили школу и взяли год перед университетом, чтобы посмотреть мир и испытать себя.

Новые направления

Азербайджан, Монголия, Исландия, Кипр, Казахстан, Молдавия, Коста-Рика, Грузия и Шри-Ланка в числе тех стран, куда, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, приток туристов неуклонно увеличивается, и они конкурируют теперь с более традиционными туристическими направлениями, такими как Индия, Китай и Индонезия.

Подобный приток туристов может быть огромным подспорьем для страны, у которой не много других способов привлечь в казну деньги, но даже для развитых стран туризм очень важен.

В прошлом году расходы международных туристов внутри страны составили 6,6% от совокупного мирового экспорта, и чуть меньше 25% от всего экспорта товаров и услуг. В целом в прошлом году доходы от туризма составили около 10% общемирового роста.

Но то, куда мы отправляемся в отпуск, зависит, конечно, и от политической ситуации.

Традиционное направление для отпускников — Тунис — «пропал» с карты после 2015 года, когда в городе Сус на Средиземноморском побережье погибли 38 туристов из разных стран (30 из них — из Британии) от рук исламиста, имевшего связь с экстремистской организацией «Исламское государство» (запрещена в ряде стран, включая Россию). МИД Британии по-прежнему не рекомендует ездить в эту страну без лишней надобности.

Источник: AP 2017

Пять самых популярных направлений для отпуска: Испания, Греция, Турция, США, Кипр

Источник: Thomas Cook, данные на основании бронирования у британских туроператоров и авиаперевозчиков, сделанных до 2-го мая.

Источник: AP 2017

А вот Турция, которая в прошлом году пострадала из-за ситуации с безопасностью внутри страны, этим летом восстановила свои показатели, по данным турагентства Thomas Cook.

Новость Госдума приняла закон о курортном сборе

Эта страна является третьей по популярности после Испании и Греции.

Падение курса фунта стерлингов, который по-прежнему, с момента прошлогоднего референдума о «брексите», остается на 15% ниже доллара, повлияло на выбор направления британцами, многие из которых предпочли поехать в Мексику и Южную Африку из-за сравнительно низкого курса местных валют.

Источник: AP 2017

Вместе с тем в компании Thomas Cook отмечают растущий аппетит на приключения, причем в довольно удаленных местах и всей семьей.

На 24% по сравнению с прошлым годом выросли продажи семейных турпакетов на Кубу, на 39% — в мексиканский Канкун и на 17% — в Доминиканскую Республику.

Страх пропустить что-то важное

В более дорогом сегменте этого рынка, как сообщает клуб эксклюзивных путешествий «Mr and Mrs Smith», в моду вошли Португалия и Шри-Ланка.

Источник: AP 2017

Как отмечает соучредитель этого клуба Джеймс Лохан, самым большим трендом стало то, что люди теперь непременно хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися, а не только те, которые были совершены ради какого-то события, типа медового месяца или дня рождения.

Он говорит об эффекте FOMO (fear of missing out) — страхе пропустить что-то важное, — который приводит к тому, что люди теперь «коллекционируют весь мир».

«Популярность соцсетей раскрыла людям глаза на различные возможности, которые предлагает мир. Люди хотят каких-то переломных поездок — чего-то, что обогатило бы их жизнь», — говорит он.

Типичный клиент этой фирмы, по его словам, «это не особо примечательный человек в возрасте около 40 лет, у которого много денег и мало времени».

Его клиенты не гонятся за экстрим-отдыхом, таким как восхождение на Килиманджаро; они хотят «дизайнерское отпускное приключеньице».

В каком-то смысле, говорит глава фирмы, турагенты теперь просто перепакетируют типичные туры, вроде музейных экскурсий, для нового поколения клиентов, предлагая им вместо этого такие вещи, как фото-тур или уроки кулинарии.

Возможно, сами клиенты не отдают себе отчета в том, что им хочется чего-то большего, чем просто гостиница, и владельцы гостиничного бизнеса отвечают на это желание.

Отличный тому пример — старинная португальская крестьянская деревня, которая после реновации превратилась в гостиницу Sao Lourenco do Barrocal усилиями Жозе Антонио Увы, представителя восьмого поколения жившей здесь семьи.

Источник: AP 2017

«Людям нравятся такие вещи, как приусадебный огород, история места, им нравится быть частью ежедневной жизни отеля, особенно нам, затюканным горожанам. Мы хотим вернуться к природе, снова стать ее частью», — говорит Джеймс Лохан.

Брюхом кверху или как?

Отвечая на запросы клиентов, турфирма «Mr and Mrs Smith», которая начала свою деятельность как издательский дом и опубликовала гид по ведущим британским бутик-отелям, теперь организует индивидуальные путешествия.

Но не перегружает ли все это отпуск? Может, все-таки людям лучше было бы отдохнуть на пляже?

Заказов на пляжный отдых «брюхом кверху» по-прежнему много, говорит Лохан.

Но для Полли это не подходит.

«Мне кажется, важно посмотреть на разные культуры и выйти из своей привычной среды. И еще такой отдых — это отличный способ вернуться домой другим человеком».