Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыха
Как говорят туроператоры, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать
Как говорят туроператоры, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать
Для многих из нас отпуск — это шанс не просто поваляться на солнышке, но и испытать
Я хочу перепробовать много всего, пока коньки не отброшу
В октябре она планирует поехать в Мексику, чтобы встретиться со школьным другом, который присматривает там за ранчо.
«Может, и я попробую свои силы в фермерском хозяйстве», — смеется Полли.
В прошлом году она съездила в Белиз, чтобы поработать волонтером в компании, занимающей охраной морских ресурсов, и целый месяц занималась дайвингом.
Самые масштабные ее путешествия включают Новую Зеландию и Японию.
«Я в основном останавливаюсь в студенческих
Фактор хвастовства
Полли относится к тому поколению путешественников, которые жаждут не только расслабиться и побездельничать, но и получить новый опыт.
Главное в отпуске для этой возрастной группы — это «фактор хвастовства»
По его словам, за последние годы люди значительно чаще стали выбирать ранее не популярные направления.
Таиланд
«Спрос вызван воздействием соцсетей. Они [пользователи] хотят обнаружить
Средний возраст клиентов этой турфирмы — 20 лет с небольшим.
Новые направления
Азербайджан, Монголия, Исландия, Кипр, Казахстан, Молдавия,
Подобный приток туристов может быть огромным подспорьем для страны, у которой не много других способов привлечь в казну деньги, но даже для развитых стран туризм очень важен.
В прошлом году расходы международных туристов внутри страны составили 6,6% от совокупного мирового экспорта, и чуть меньше 25% от всего экспорта товаров и услуг. В целом в прошлом году доходы от туризма составили около 10% общемирового роста.
Традиционное направление для отпускников — Тунис — «пропал» с карты после 2015 года, когда в городе Сус на Средиземноморском побережье погибли 38 туристов из разных стран (30 из них — из Британии) от рук исламиста, имевшего связь с экстремистской организацией «Исламское государство» (запрещена в ряде стран, включая Россию). МИД Британии
Пять самых популярных направлений для отпуска: Испания, Греция, Турция, США, Кипр
Источник: Thomas Cook, данные на основании бронирования у британских туроператоров и авиаперевозчиков, сделанных до 2-го мая.
А вот Турция, которая в прошлом году пострадала
Эта страна является третьей по популярности после Испании и Греции.
Падение курса фунта стерлингов, который
Вместе с тем в компании Thomas Cook отмечают растущий аппетит на приключения, причем в довольно удаленных местах и всей семьей.
На 24% по сравнению с прошлым годом выросли продажи семейных турпакетов на Кубу, на 39% — в мексиканский Канкун и на 17% — в Доминиканскую Республику.
Страх пропустить
В более дорогом сегменте этого рынка, как сообщает клуб эксклюзивных путешествий «Mr and Mrs Smith», в моду вошли Португалия и
Как отмечает соучредитель этого клуба Джеймс Лохан, самым большим трендом стало то, что люди теперь непременно хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися, а не только те, которые были совершены ради
«Популярность соцсетей раскрыла людям глаза на различные возможности, которые предлагает мир. Люди хотят
Типичный клиент этой фирмы, по его словам, «это не особо примечательный человек в возрасте около 40 лет, у которого много денег и мало времени».
Его клиенты не гонятся за
В
Возможно, сами клиенты не отдают себе отчета в том, что им хочется
Отличный тому пример — старинная португальская крестьянская деревня, которая после реновации превратилась в гостиницу Sao Lourenco do Barrocal усилиями Жозе Антонио Увы, представителя восьмого поколения жившей здесь семьи.
«Людям нравятся такие вещи, как приусадебный огород, история места, им нравится быть частью ежедневной жизни отеля, особенно нам, затюканным горожанам. Мы хотим вернуться к природе, снова стать ее частью», — говорит Джеймс Лохан.
Брюхом кверху или как?
Отвечая на запросы клиентов, турфирма «Mr and Mrs Smith», которая начала свою деятельность как издательский дом и опубликовала гид по ведущим британским
Но не перегружает ли все это отпуск? Может,
Но для Полли это не подходит.
«Мне кажется, важно посмотреть на разные культуры и выйти из своей привычной среды. И еще такой отдых — это отличный способ вернуться домой другим человеком».