Красноярец отсудил миллион рублей за смерть сына на стройплощадке

Красноярец взыскал со строительной фирмы один миллион рублей за смерть сына на стройплощадке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Трагедия случилась на улице Полтавская. Молодой человек прошёл на территорию строящегося здания, чтобы договориться со знакомым бригадиром об устройстве на работу. Закончив беседу, парень решил забраться на строительные леса. Однако по неосторожности упал с большой высоты. Через три дня он скончался в больнице.