Красноярец отсудил миллион рублей за смерть сына на стройплощадке
Застройщик ненадлежащим образом организовал пропуск на опасную территорию.
Застройщик ненадлежащим образом организовал пропуск на опасную территорию.
Красноярец взыскал со строительной фирмы один миллион рублей за смерть сына на стройплощадке. Об этом сообщили в
Трагедия случилась на улице Полтавская. Молодой человек прошёл на территорию строящегося здания, чтобы договориться со знакомым бригадиром об устройстве на работу. Закончив беседу, парень решил забраться на строительные леса. Однако по неосторожности упал с большой высоты. Через три дня он скончался в больнице.
После проверки следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда отец погибшего обратился в суд и потребовал возместить моральный ущерб. Краевой суд пришёл к выводу, что застройщик территории не надлежащим образом организовал пропуск на стройплощадку.