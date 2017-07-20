В Уфе на два дня перекроют движение в микрорайоне Черниковка
Ограничение движение вводят
Ограничение движение вводят
20 и 22 июля жителям микрорайона Черниковка стоит потерпеть неудобства передвижения на маршрутных автобусах и личных автомобилях. А все потому, что эти два дня в башкирской столице пройдут Всероссийские соревнования по велоспорту.
— С 9 до 17 часов будет закрыто движение транспорта по маршруту: СОК «Биатлон» — ул. Комарова — ул. Первомайская — ул. Кольцевая — ул. Первомайская — ул. Комарова — СОК «Биатлон», — уточнили в
Кстати,
№ 1 «Монумент Дружбы — Северный автовокзал» — до «Бульвар Славы»;.
№ 2 «Башгосдрамтеатр — Колхозный рынок» — закрыт;.
№ 4 «Северный автовокзал — Троллейбусное депо № 2» — по ул. Первомайской (до «Детская библиотека») — ул. Ульяновых — ул. Кольцевой — и далее по маршруту;.
№ 8 «Троллейбусное депо № 2 — Трамплин» — ул. Пекинская — ул. Вологодская — ул. Кольцевая — ул. Ульяновых — ул. Первомайская — ул. Машиностроителей — ул. Кольцевая.
Полное изменение маршрута электротранспорта смотрите здесь.