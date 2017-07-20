Незаконно выделенные заповедные земли Сарайской бухты на Байкале могут вернуть государству

Источник: IrkutskMedia.ru

Заповедные земли Сарайской бухты на Ольхоне, на берегу Байкала, незаконно выделенные администрацией Хужирского муниципального образования под строительство и ведение личного подсобного хозяйства, могут быть возвращены государству. Об этом заявил депутат Государственной Думы Николай Николаев. Запрет на приватизацию земли вокруг озера направлен на сохранение природных территорий как важнейшего компонента окружающей среды. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе депутата.

Из 26-ти участков, расположенных в бухте и захватывающих реликтовый Шаманский лес, 17 были предоставлены под индивидуальное жилищное строительство, на четырех построены или строятся здания, в том числе двухэтажный бревенчатый сруб и конструкция непонятого назначения из металлических контейнеров. Большинство участков были поставлены на кадастровый учет в 2010 году, хотя есть и 2012, и 2014, и 2008 годов. Площадь этих участков — по 1,2 тысячи кв. метров или чуть больше. Еще четыре участка были выделены под строительство туристических комплексов. Один площадью 10,5 тысячи кв. метров пока не застраивается, хотя был поставлен на кадастровый учет раньше других — в 2007 году. Три участка, выделенные в 2014 году одному собственнику и имеющие общую площадь 16, 5 тысячи кв. метров, огорожены общим забором, за которым размещены гостевые домики. Туркомплекс называется «Сарайский».

«Один участок площадью 2,4 тысячи кв. метров был поставлен на кадастровый учет в 2010 году и предоставлен под ведение личного подсобного хозяйства, однако на нем возведен жилой дом. Три участка выделены под ведение природно-познавательного туризма, находятся в собственности Хужирского муниципального образования. На них имеется строение неопределенного назначения площадью 196 кв. метров. Из опознавательных знаков на нем только табличка «Мы открылись!», — говорится в сообщении.

В целом из 26-ти участков, выделенных администрацией Хужирского МО, хозяйственная деятельность в виде строительства велась на девяти, остальные находятся в первозданном виде.

«В водоохранной зоне Байкала, на Байкальской природной территории, на берегу Сарайского залива с красивейшим природным ландшафтом муниципальная администрация предоставила участки под виды использования, предполагающие нанесение колоссального вреда природе. Не были учтены ни уникальность лиственично-соснового леса, возраст деревьев в котором достигает 400 лет, ни наличие редких краснокнижных растений. Это противоречит законодательству РФ и международным обязательствам страны, так как Байкал является объектом Всемирного природного наследия, а Сарайская бухта — один из красивейших его участков», — отметил депутат.

По его словам, с такой оценкой согласны и в Байкальском управлении Росприроднадзора: в адрес этого ведомства депутат направил запрос о предоставлении информации по землям Сарайской бухты. В ответе на запрос, полученном 18 июля, отмечается: «В угоду узкого круга лиц планируется уничтожение уникального природного ландшафта. Строительство жилых домов осуществляется в нарушение Постановления Правительства РФ “Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории”. Данным постановлением запрещено строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек».

Николай Николаев отметил, что в ответе Байкальского управления Росприроднадзора имеется важный вывод, который нужен при восстановлении права государственной собственности на земли Сарайской бухты и других участков вокруг Байкала, незаконно выведенных из состава Прибайкальского национального парка: запрет на приватизацию этих земель не нарушает конституционные права граждан. Данное положение закреплено определением Конституционного суда РФ от 08 декабря 2015 года, в котором указано, что право на приватизацию земли не относится к числу конституционных прав, запрет на приватизацию направлен на сохранение природных территорий как важнейшего компонента окружающей среды и не может рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан.