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05:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

За спасение девочки наградили подростка в Нижнеудинске

В Нижнеудинске полицейские поблагодарили подростка за спасение утопавшей девятилетней девочки.

За спасение девятилетней девочки на реке Уда в Нижнеудинске полицейские поощрили благодарностью и ценным подарком шестнадцатилетнего Максима Кореня. Как сообщает 20 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в июне молодой человек вместе с другом пошёл на речку купаться, возле берега они услышали крики женщины о помощи. Она рассказала подросткам, что её дочь купалась около берега, но быстрое течение реки отнесло её на глубину. Максим Корень, не раздумывая, бросился в воду, доплыл до ребёнка и вытащил её на берег.

Храбрый подросток учится в Нижнеудинском техникуме железнодорожного транспорта. На церемонии награждении присутствовал и его отец — Роман Корень, работающий в МЧС. Временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Нижнеудинскому району подполковник полиции Александр Катаев поблагодарил мужчину за достойное воспитание сына.

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