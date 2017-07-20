За спасение девочки наградили подростка в Нижнеудинске
В Нижнеудинске полицейские поблагодарили подростка за спасение утопавшей девятилетней девочки.
В Нижнеудинске полицейские поблагодарили подростка за спасение утопавшей девятилетней девочки.
За спасение девятилетней девочки на реке Уда в Нижнеудинске полицейские поощрили благодарностью и ценным подарком шестнадцатилетнего Максима Кореня. Как сообщает 20 июля 2017 года
Храбрый подросток учится в Нижнеудинском техникуме железнодорожного транспорта. На церемонии награждении присутствовал и его отец — Роман Корень, работающий в МЧС. Временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Нижнеудинскому району подполковник полиции Александр Катаев поблагодарил мужчину за достойное воспитание сына.