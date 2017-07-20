За спасение девочки наградили подростка в Нижнеудинске

За спасение девятилетней девочки на реке Уда в Нижнеудинске полицейские поощрили благодарностью и ценным подарком шестнадцатилетнего Максима Кореня. Как сообщает 20 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в июне молодой человек вместе с другом пошёл на речку купаться, возле берега они услышали крики женщины о помощи. Она рассказала подросткам, что её дочь купалась около берега, но быстрое течение реки отнесло её на глубину. Максим Корень, не раздумывая, бросился в воду, доплыл до ребёнка и вытащил её на берег.