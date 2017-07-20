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06:34 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Владивостока рассказали, почему они не могут жить без ярмарки

Покупатели отметили свежие овощи и разоблачили «валютные» цены на рыбу.

Источник: Reuters

В пятницу и субботу на центральной площади Владивостока откроется очередная продовольственная ярмарка, ставшая гордостью краевых и городских властей. Свежие овощи, фрукты, молочку, выпечку и мясо представят три сотни производителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского районов Приморья.

Корреспонденты РИА «Восток-Медиа» провели опрос: что притягивает приморцев в местной ярмарке и устраивает ли покупателей ценовая политика? Некоторые из постоянных покупателей внесли конструктивные предложения. Например, люди ждут открытия настоящего рыбного базара с доступными ценами. Другие «разоблачили» перекупщиков, которые закупаются в Уссурийске, а затем выдают урожай за собственный. Вместе с тем, несмотря на противоречивое отношение к главному базару Владивостока, многие горожане с нетерпением ждут очередной пятницы.

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