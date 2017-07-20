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06:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бухту Бабушку на Байкале готовят к открытию для туристов

В бухте Бабушка на Байкале, которая последние годы была закрыта для стоянок туристов, волонтёры вместе с сотрудниками ФГБУ «Заповедного Прибайкалья.

В бухте Бабушка на Байкале, которая последние годы была закрыта для стоянок туристов, волонтёры вместе с сотрудниками ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» оборудованы 16 настилов под палатки, 15 столов, 30 скамеек, восемь лавочек и одна костровая площадка. Как сообщила 20 июля 2017 года «Байкал Инфо» начальник отдела развития ведомства Ульяна Ледок, сейчас бухту обследуют научные работники. Если они обнаружат, что природа восстановилась, то Бабушку снова откроют для туристов, возможно, уже в этом сезоне.

Восстановление туристической инфраструктуры в бухте Бабушка, которая расположена неподалёку от знаменитой бухты Песчанка, славящейся ходульными деревьями и плюсовой среднегодовой температурой воздуха, прошло в июне и июле. При содействии сотрудников «Заповедного Прибайкалья» волонтеры — студенты Московского технологического университета также соорудили пикниковую точку, которая была установлена на безопасном для разведения костра месте. Кроме того, волонтёры собрали пять мешков битого стекла, разбросанного в бухте.

Напомним, посещение Прибайкальского национального парка в 2017 году стоит 100 рублей (для жителей Иркутской области и ряда льготников — 50 рублей), размещение своей палатки в обустроенном месте — 100 рублей в сутки.

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