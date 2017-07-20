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08:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске будут отлавливать водителей, не уступающих дорогу «скорой» и пожарным

Сегодня сотрудники ГИБДД проведут рейд «Маячок».

В Омске сегодня, 20 июля, автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений водителями, которые не уступают дорогу машинам экстренных служб с включенными спецсигналами.

Как пояснили в областной ГИБДД, мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием спецмашин и укрепление транспортной дисциплины водителей. Автоинспекторы хотят обратить внимание омичей на проблему непропуска экстренных автомобилей.

Госавтоинспекция напомнила, что водителям за непредоставление преимущества в движении транспорту экстренных служб грозит административная ответственность в виде штрафа размером 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев согласно санкциям статьи 12.17 КоАП РФ.

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