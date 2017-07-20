В Омске будут отлавливать водителей, не уступающих дорогу «скорой» и пожарным
Сегодня сотрудники ГИБДД проведут рейд «Маячок».
Сегодня сотрудники ГИБДД проведут рейд «Маячок».
В Омске сегодня, 20 июля, автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений водителями, которые не уступают дорогу машинам экстренных служб с включенными спецсигналами.
Как пояснили в областной ГИБДД, мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием спецмашин и укрепление транспортной дисциплины водителей. Автоинспекторы хотят обратить внимание омичей на проблему непропуска экстренных автомобилей.
Госавтоинспекция напомнила, что водителям за непредоставление преимущества в движении транспорту экстренных служб грозит административная ответственность в виде штрафа размером 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев согласно санкциям статьи 12.17 КоАП РФ.