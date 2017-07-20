Спасатели отработали прыжки с парашютом в пригороде Хабаровска

Участие в нем принимают 150 специалистов. Среди них — спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его подразделений из Биробиджана, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. Также в тренировках участвуют сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра и Амурского спасцентра. Большинство — опытные работники, однако есть и шестеро новичков.

Спасатели прыгают с парашютом с высоты от тысячи до четырех тысяч метров. Проводятся спуски из вертолета на поле, лес, воду с 20−40 метров.