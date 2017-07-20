Спасатели отработали прыжки с парашютом в пригороде Хабаровска

Участие в нем принимают 150 специалистов. Среди них — спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его подразделений из Биробиджана, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. Также в тренировках участвуют сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра и Амурского спасцентра. Большинство — опытные работники, однако есть и шестеро новичков.
Спасатели прыгают с парашютом с высоты от тысячи до четырех тысяч метров. Проводятся спуски из вертолета на поле, лес, воду с 20−40 метров.
«Спасателям, особенно дальневосточным, приходится проводить поисково-спасательные операции в отдаленных и труднопроходимых уголках региона. И чтобы быть готовыми к реагированию на различные ЧС спасатели в рамках учебных сборов отрабатывают всевозможные варианты развития событий, повышают свой уровень подготовки, получают допуски на выполнение тех или иных видов прыжков и спусков», — отметил начальник парашютно-десантного подразделения ДВРПСО МЧС России Борис Исаев. 21 июля сборы для спасателей ДВРПСО МЧС России продолжатся в районе хребта Джаки-Унахта-Якбыяна, расположенного в Хабаровском крае. Там они совершат марш-бросок. Планируется, что в столицу региона группа вернется 29 июля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.