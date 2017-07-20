Вода на Шаморе насторожила экспертов
Также не очень хороший результат дала проба из озера Солдатское.
Также не очень хороший результат дала проба из озера Солдатское.
В воде Шаморы во Владивостоке и озера Солдатского в Уссурийске обнаружено несоответствие гигиеническим нормативам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Из 49 проб, исследованных на микробиологические показатели, в 8 пробах регистрируется несоответствие гигиеническим нормам. Превышения гигиенических нормативов по данному показателю зарегистрированы в Уссурийске Солдатское озеро пляж «Нептун», в бухте Лазурная в районе пляжа «Вояж-плюс».
Патогенные и
Всего с 10 по 14 июля в крае был проведен отбор 57 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 49 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 27 проб — по