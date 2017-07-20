Вода на Шаморе насторожила экспертов

В воде Шаморы во Владивостоке и озера Солдатского в Уссурийске обнаружено несоответствие гигиеническим нормативам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Из 49 проб, исследованных на микробиологические показатели, в 8 пробах регистрируется несоответствие гигиеническим нормам. Превышения гигиенических нормативов по данному показателю зарегистрированы в Уссурийске Солдатское озеро пляж «Нептун», в бухте Лазурная в районе пляжа «Вояж-плюс».