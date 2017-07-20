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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Квитанции по-новому. Сколько заплатим за коммуналку?

Кто решает, сколько нам платить за коммуналку, и ждать ли кузбассовцам помощи?

В июле кузбассовцы впервые заплатят за коммунальные услуги по новым увеличенным тарифам. При условии, что мы не будем тратить света, тепла и воды больше, чем обычно, суммы в наших квитанциях должны вырасти примерно на 150−200 руб. Подробности выясняла корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Ещё не критично?

В среднем плата кузбассовцев за коммунальные услуги с 1 июля выросла на 5,9%.

Ирина Гайденко

Снижать утверждённый Правительством порог в этом году региональные власти не стали, но, как отметила руководитель областной жилищной инспекции Ирина Гайденко, и резервными двумя процентами наценки не воспользовались. Снова чиновники успокаивают: сибиряки платят ещё больше. «Например, жители Омска платят на 57% больше, чем кемеровчане, Томска — на 52%, Новосибирска — на 41%. Кроме того, у нас сохраняются все меры социальной поддержки, то есть льготы и субсидии», — говорит Ирина Гайденко.

Электроэнергия в Кузбассе подорожала на 3,8%, по всему региону с 1 июля установлен тариф 2,21 руб. Платёж по остальным ресурсам вырос по-разному. Например, кемеровчане за холодную воду и водоотведение будут платить больше на 7,3%, а за отопление и горячую воду — на 5,9%. Тогда как в Новокузнецке общая плата за все виды коммунальных услуг (кроме света) выросла на 6,3%. При этом сами тарифы выросли неравномерно. Например, в Новокузнецке, по данным городского комитета ЖКХ, горячая вода подорожала в среднем всего на 1%, отопление — на 0%, холодная вода — на 11%, а водоотведение — на 12%.

Эдуард Тяпикин

Это, по мнению депутата новокузнецкого городского совета Эдуарда Тяпикина, сделано, чтобы довести плату за коммуналку до 100-процентного уровня: «Сегодня новокузнечане за холодное водоснабжение и водоотведение платят примерно 70%, а за теплоснабжение и горячее водоснабжение около 80%. Если из реального повышения вычесть предельно допустимый индекс, то получается, что за холодную воду и водоотведение новокузнечане теперь будут платить уже 75,6%. Так незаметно для жителей власти доведут оплату до 100%».

Казна пустая.

Кстати, по первоначальному проекту новокузнецких депутатов тарифы в городе должны были вырасти до 100%. Но, как объяснила Ирина Гайденко, инспекция такой вариант не приняла и после совместной работы с администрацией от такого повышения отказались. «По первому проекту депутаты предлагали отменить все субсидии. Я выступил против и предупредил, что люди могут просто выйти на улицу, как сделали в Новосибирске. Затем депутаты предложили другой вариант: повысить до 100%, но сохранить адресную компенсацию через социальную защиту. Расчёт был таким: в соцзащите дикие очереди, бумажная волокита. Как следствие — люди плюнут и никуда не пойдут, а бюджет сэкономит как минимум 160 млн руб. Но вот социальная напряжённость только окрепнет. По моим подсчётам, плата за двухкомнатную квартиру в этом случае выросла бы на 300−500 руб.! Но в последний момент подготовили новый проект, без отклонения», — рассказывает Эдуард Тяпикин. Как объясняет депутат, такая неразбериха произошла из-за банального отсутствия денег, бюджету становится всё тяжелее тянуть на себе компенсацию выпадающих доходов поставщикам ресурсов.

По статистике Кемеровостата, ежегодно тарифы на коммунальные услуги растут неравномерно. Например, в прошлом году тариф на тепло в среднем по Кузбассу увеличился на 2,5%, на холодную воду — на 6%, на горячую — 3,8%, электроэнергию — 3,7%. «Мы работаем с теми тарифами, которые утверждает РЭК. Не видим, что поставщик закладывает в них и, соответственно, за что платит население и что компенсирует бюджет. Моё предложение было таким: узнать реальный тариф и, уже исходя из него, установить индекс роста и компенсацию. Сделали депутатский запрос в РЭК, однако нам отказали в предоставлении информации. Именно из-за отсутствия прозрачности, недобросовестные поставщики включают в тариф, например, фуршеты, представительские расходы и т. д.», — продолжает депутат.

В первом квартале текущего года, по статистике Кемеровостата, бюджет выделил 1 млрд 298 млн руб. на помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 4,6 млн руб. меньше. Сумма помощи уменьшается каждый год. Несмотря на рост тарифов. До 1 июля кемеровчанка Ирина Игнатова за свою однокомнатную квартиру платила 1100 руб. По новым тарифам она заплатит 1300 руб. Кажется, что 200 руб. не такая уж и большая разница. Но на них можно купить, по средним ценам в областном центре, четыре бутылки молока, шесть булок хлеба или, например, четыре десятка яиц.

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