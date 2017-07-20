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07:09 (мск), источник: Вести Приморье

Куры, яйца и гречка подешевели в Приморье

Стоимость потребительской корзины в июне снизилась и составила 5038 рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в июне в сравнении с предыдущим месяцем отмечено снижение цен на яйца, гречку и лук.

«Яйцо куриное подешевело на 10%, куры — на 2,5%, гречка и лук — на 5%, капуста — на 2%. В среднем на 1% снизились цены на подсолнечное масло, сыры и пшено», — сообщили в ведомстве.

Однако сейчас в магазинах наблюдается рост цен на сахар.

«Это связано с ростом отпускных цен у поставщиков из Орловской, Воронежской областей, и Краснодарского края», — прокомментировали специалисты.

Стоит отметить, что в июне по сравнению с предыдущим месяцем потребительская корзина подешевела почти на 22 рубля.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье в июне составила 5038 рублей», — добавили они.

Напомним, минимальный набор продуктов питания входящих в потребительскую корзину включает 33 продовольственных товара.

В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости. Под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы — формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам. Предприятия торговли применяют дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.

О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары жители края могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2−215−803, 2−215−804.

Кроме того, по поручению главы региона во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.

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