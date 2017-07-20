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07:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Челябинскую область надвигаются шквалистый ветер и гроза

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля, РИА Федералпресс. В МЧС Челябинской области известили о штормовом предупреждении. Гроза и шквалистый ветер ожидаются 20 июля.

«Ночью и днем 20 июля в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении Главного управления МЧС области.

Спасатели рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, машины парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Местным жителям советуют во время непогоды не прятаться под деревьями, избегать разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

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