На Челябинскую область надвигаются шквалистый ветер и гроза
ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля, РИА Федералпресс. В МЧС Челябинской области известили о штормовом предупреждении. Гроза и шквалистый ветер ожидаются 20 июля.
ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля, РИА Федералпресс. В МЧС Челябинской области известили о штормовом предупреждении. Гроза и шквалистый ветер ожидаются 20 июля.
«Ночью и днем 20 июля в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении Главного управления МЧС области.
Спасатели рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, машины парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Местным жителям советуют во время непогоды не прятаться под деревьями, избегать разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.