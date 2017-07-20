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10:03 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Улицу Советскую перекрыли до конца лета, а новых мест для парковки не выделили

Улицу Советскую перекрыли до конца лета, а новых мест для парковки не выделили.

С 19 июля началась реконструкция трубопровода диаметром 400 мм на ул. Советской в границах от ул. Соколова до ул. им. В. И. Ленина. Общая протяженность реконструируемой теплотрассы составляет 1,6 км. На данный момент работы ведутся напротив здания Центрального рынка, где уже ограничили движение транспортных средств, сообщили ВДТВ в администрации Волгограда.

В связи с ремонтными работами на тепломагистрали с 19 июля по 31 августа в границах от ул. Соколова до ул. им. В. И. Ленина будет перекрыто движение транспортных средств. На данный момент движение и парковка автотранспорта недоступны на участке от ул. Комсомольской до здания Центрального рынка.

Припарковать транспорт администрация предлагает в парковочных карманах напротив торгового центра на ул. Комсомольской, а также в разрешенных местах от ул. Советской вниз до ул. Чуйкова, т.е. там, где и до ремонтных работ невозможно было найти свободного парковочного места.

Объезд перекрытого участка рекомендовано осуществлять по улицам Краснознаменской, Маршала Чуйкова, В. И. Ленина, Комсомольской, Набережной 62-й Армии, проспекту им. В. И. Ленина.

Напомним, всего в реконструкцию теплового хозяйства Волгограда «Концессии теплоснабжения» в 2017 году инвестируют 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

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