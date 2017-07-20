Возле кемеровского «Химика» временно нельзя будет парковаться

Об этом сообщает отдел пропагадны БДД Кемеровской Госавтоинспекции. 21 июля с 12:00 до 16:00 на стадионе «Химик» пройдет боксерское шоу «Бьем рекорды». В ночь с 20 на 21 июля возле стадиона будут выставлены временные дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств, на следующих участках: на парковке со стороны «Восточной трибуны», на улице Калинина, а также на улице Ноградской, от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и не парковать транспортные средства в зоне действия знаков.