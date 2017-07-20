Пороховой погреб XVII века обнаружили археологи в Енисейске
В Сибири было изучено всего две таких постройки.
В Сибири было изучено всего две таких постройки.
В Енисейске археологи обнаружили пороховой погреб XVII века. Об этом рассказывают «Вести-Красноярск». В Сибири было изучено всего две таких постройки. Сейчас в городе идет подготовка к 400-летнему юбилею.
Во дворе дома Кытманова XIX века на глубине 1 метра есть сооружения, которые старше объекта культурного наследия на несколько столетий. Сейчас археологи обнаружили фрагмент керамического сосуда XIX века, костяную накладку на ножны, предположительно
«Те же самые Помпеи — никто не стал руины сносить, их до сих пор копают и консервируют. Люди идут и видят настоящие, пусть и разрушенные улицы. Разрушения ведь тоже впечатляют», — отмечает научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Артем Сляднев.
Во дворе Богоявленского собора археологи обнаружили пороховой погреб XVII века. Интересно, что для Сибири такие находки — редкость. Был разработан целый проект по его превращению в подземный музей. Однако будет ли он на самом деле — неизвестно. Сейчас постройка находится под землей.
Добавим, что в музейных хранилищах Красноярска есть несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска. Но широкая публика их не увидит.
«Материала очень много. Вопрос с музеем в Енисейске сложный. И здание у них реставрировали, и вопрос с хранилищами непонятный», — пояснил старший научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Леонид Галухин.
Напомним, в апреле этого года в Енисейске археологи раскопали захоронения церковного иерарха конца XIX — начала XX века. Ученые предполагают, что в склепе была похоронена настоятельница монастыря.