Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью с другом больного раком Задорнова
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Савченко высказалась о создании Малороссии
Как отдыхают российские знаменитости
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
07:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пороховой погреб XVII века обнаружили археологи в Енисейске

В Сибири было изучено всего две таких постройки.

В Енисейске археологи обнаружили пороховой погреб XVII века. Об этом рассказывают «Вести-Красноярск». В Сибири было изучено всего две таких постройки. Сейчас в городе идет подготовка к 400-летнему юбилею.

Во дворе дома Кытманова XIX века на глубине 1 метра есть сооружения, которые старше объекта культурного наследия на несколько столетий. Сейчас археологи обнаружили фрагмент керамического сосуда XIX века, костяную накладку на ножны, предположительно XVII—XVIII вв.еков. Все найденные материалы уже доставлены в специальную камеральную лабораторию. К слову, лишь некоторые находки археологи обрабатывают и увозят с собой, а некоторые — фотографируют и закапывают обратно.

«Те же самые Помпеи — никто не стал руины сносить, их до сих пор копают и консервируют. Люди идут и видят настоящие, пусть и разрушенные улицы. Разрушения ведь тоже впечатляют», — отмечает научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Артем Сляднев.

Во дворе Богоявленского собора археологи обнаружили пороховой погреб XVII века. Интересно, что для Сибири такие находки — редкость. Был разработан целый проект по его превращению в подземный музей. Однако будет ли он на самом деле — неизвестно. Сейчас постройка находится под землей.

Добавим, что в музейных хранилищах Красноярска есть несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска. Но широкая публика их не увидит.

«Материала очень много. Вопрос с музеем в Енисейске сложный. И здание у них реставрировали, и вопрос с хранилищами непонятный», — пояснил старший научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Леонид Галухин.

Напомним, в апреле этого года в Енисейске археологи раскопали захоронения церковного иерарха конца XIX — начала XX века. Ученые предполагают, что в склепе была похоронена настоятельница монастыря.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярском крае 12 новостроек признаны «проблемными»
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В Госдуме предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Россия завоевала пятое золото на ЧМ по водным видам спорта
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь