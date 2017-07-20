Пороховой погреб XVII века обнаружили археологи в Енисейске

В Енисейске археологи обнаружили пороховой погреб XVII века. Об этом рассказывают «Вести-Красноярск». В Сибири было изучено всего две таких постройки. Сейчас в городе идет подготовка к 400-летнему юбилею.

Во дворе дома Кытманова XIX века на глубине 1 метра есть сооружения, которые старше объекта культурного наследия на несколько столетий. Сейчас археологи обнаружили фрагмент керамического сосуда XIX века, костяную накладку на ножны, предположительно XVII—XVIII вв. еков. Все найденные материалы уже доставлены в специальную камеральную лабораторию. К слову, лишь некоторые находки археологи обрабатывают и увозят с собой, а некоторые — фотографируют и закапывают обратно.

«Те же самые Помпеи — никто не стал руины сносить, их до сих пор копают и консервируют. Люди идут и видят настоящие, пусть и разрушенные улицы. Разрушения ведь тоже впечатляют», — отмечает научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Артем Сляднев.

Во дворе Богоявленского собора археологи обнаружили пороховой погреб XVII века. Интересно, что для Сибири такие находки — редкость. Был разработан целый проект по его превращению в подземный музей. Однако будет ли он на самом деле — неизвестно. Сейчас постройка находится под землей.

Добавим, что в музейных хранилищах Красноярска есть несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска. Но широкая публика их не увидит.

«Материала очень много. Вопрос с музеем в Енисейске сложный. И здание у них реставрировали, и вопрос с хранилищами непонятный», — пояснил старший научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Леонид Галухин.