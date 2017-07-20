Хабаровчане узнают о войне от Кристофера Нолана

Главной премьерой кинопроката нынешней недели станет «Дюнкерк». За мало говорящим что-либо хабаровскому зрителю словом скрывается история масштабной военной операции времён Второй мировой войны. На большие экраны её перенёс режиссёр Кристофер Нолан, каждая картина которого в последние годы становится событием, будь то кинокомикс, фантастика или триллер.

Дюнкерк — это небольшой французский портовый город на берегу Ла-Манша. Из-за своего географического расположения он не раз за сотни лет существования становился свидетелем и непосредственным участником важных исторических событий. Во времена Второй мировой войны в 1940 году союзные войска британцев и французов пытались бежать через этот город под ударами немецкой армии. В районе Дюнкерка наступление гитлеровских солдат остановили, однако союзники оставались в кольце. Тогда разработали и провели операцию «Динамо» для эвакуации английских и французских военнослужащих. Именно эти события и легли в основу картины Кристофера Нолана.

У многих любителей кино есть небеспочвенные опасения, что «Дюнкерк» станет очередным ура-патриотическим фильмом с присущим Голливуду пафосом, воспевающим храбрость и самоотверженность союзников в войне с гитлеровской Германией. Однако стоит помнить, что Нолан — режиссёр большого таланта, умеющий работать с любым материалом. Это он неоднократно доказал, сделав даже из комиксов про Бэтмена шедевр.

Нолан лично написал сценарий к картине, а его супруга и многолетний партнёр Эмма Томас спродюсировала фильм. Жена режиссёра — не единственный член съёмочной группы «Дюнкерка», который уже имеет опыт работы с Ноланом. Вместе с постановщиком над проектом работали оскароносный композитор Ханс Циммер, оператор Хойте ван Хойтема, сотрудничавший с Ноланом на «Интерстелларе», художник-постановщик Нэйтан Кроули. Пригласил в «Дюнкерк» Кристофер Нолан и своих любимых актёров: Тома Харди и Киллиана Мёрфи. Также в фильме сыграли Марк Рэйланс, Кеннет Брана, Фионн Уайтхед. Есть все основания полагать, что у такой команды кино получилось отличное.

А вот «Ужас Амитивилля: Пробуждение» — конечно, не очередной фильм от Нолана, но своего зрителя эта картина точно найдёт, поскольку фильмы ужасов у нас любят. Предстоящий хоррор — очередной во франшизе. Первый «Ужас Амитивилля» вышел в 1979 году и пополнил когорту культовых ужастиков того времени. Тут же последовали многочисленные продолжения, некоторые из которых даже не доходили до экранов кинотеатров. В конце концов, франшиза медленно угасла, но в Голливуде ничто не умирает окончательно. В 2005 году сняли римейк оригинала. Нынешний фильм снял Франк Халфун, главные роли исполнили Белла Торн, Дженнифер Джейсон Ли, Камерон Монахан, Кёртвуд Смит.

По сюжету главная героиня Белль переезжает в свой новый дом с матерью-одиночкой Джоан, младшей сестрой Джульеттой и её братом-близнецом Джеймсом, который находится в коме. С этого момента в доме начинают происходить странные явления. Вскоре Белль понимает, что они переехали в печально известный дом Амитивилля.

Ещё одна новинка проката — триллер Антонио Негрета «Овердрайв». По сюжету, два брата-авантюриста промышляют угонами редких автомобилей. До поры до времени им сопутствует удача, но однажды они попадают под прицел жестокого криминального босса. Чтобы спастись, они должны украсть автомобиль его злейшего врага. Главные роли в этой картине исполнили Скотт Иствуд, Ана де Армас, Гайя Вайс.