Хабаровчане узнают о войне от Кристофера Нолана
В прокате стартует новая работа прославленного режиссёра.
В прокате стартует новая работа прославленного режиссёра.
Главной премьерой кинопроката нынешней недели станет «Дюнкерк». За мало говорящим
Дюнкерк — это небольшой французский портовый город на берегу
У многих любителей кино есть небеспочвенные опасения, что «Дюнкерк» станет очередным
Нолан лично написал сценарий к картине, а его супруга и многолетний партнёр Эмма Томас спродюсировала фильм. Жена режиссёра — не единственный член съёмочной группы «Дюнкерка», который уже имеет опыт работы с Ноланом. Вместе с постановщиком над проектом работали оскароносный композитор Ханс Циммер, оператор Хойте ван Хойтема, сотрудничавший с Ноланом на «Интерстелларе»,
А вот «Ужас Амитивилля: Пробуждение» — конечно, не очередной фильм от Нолана, но своего зрителя эта картина точно найдёт, поскольку фильмы ужасов у нас любят. Предстоящий хоррор — очередной во франшизе. Первый «Ужас Амитивилля» вышел в 1979 году и пополнил когорту культовых ужастиков того времени. Тут же последовали многочисленные продолжения, некоторые из которых даже не доходили до экранов кинотеатров. В конце концов, франшиза медленно угасла, но в Голливуде ничто не умирает окончательно. В 2005 году сняли римейк оригинала. Нынешний фильм снял Франк Халфун, главные роли исполнили Белла Торн, Дженнифер Джейсон Ли, Камерон Монахан, Кёртвуд Смит.
По сюжету главная героиня Белль переезжает в свой новый дом с
Ещё одна новинка проката — триллер Антонио Негрета «Овердрайв». По сюжету, два
Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат фантастического фильма «Планета обезьян: Война», кинокомикса «Человек-паук: Возвращение домой», мультфильмов «Гадкий я-3» и «Сказ о Петре и Февронии», фильма ужасов «Чёрная вода», комедии «Блокбастер» и других интересных картин.