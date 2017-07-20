Ссузы Беларуси начинают прием документов

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Принимать документы на бюджет у абитуриентов, имеющих общее базовое образование, будут по 3 августа. На платные места срок подачи установлен по 14 августа. Сдать вступительные испытания они смогут 4—8 августа . Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 10 августа, на платной основе — по 16 августа.

Прием документов на бюджет от поступающих с общим средним образованием и профессионально-техническим с общим средним продлится по 9 августа, на платную форму обучения — по 16 августа. Сдать вступительные испытания эта категория абитуриентов сможет 10—12 августа . Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 14 августа, на платной основе — по 17 августа.