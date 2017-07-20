Ссузы Беларуси начинают прием документов
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средние специальные учебные заведения Беларуси сегодня начинают прием документов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средние специальные учебные заведения Беларуси сегодня начинают прием документов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Принимать документы на бюджет у абитуриентов, имеющих общее базовое образование, будут по 3 августа. На платные места срок подачи установлен по 14 августа. Сдать вступительные испытания они смогут
Прием документов на бюджет от поступающих с общим средним образованием и
Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в