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07:30 (мск), источник: БЕЛТА

Ссузы Беларуси начинают прием документов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средние специальные учебные заведения Беларуси сегодня начинают прием документов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Принимать документы на бюджет у абитуриентов, имеющих общее базовое образование, будут по 3 августа. На платные места срок подачи установлен по 14 августа. Сдать вступительные испытания они смогут 4—8 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 10 августа, на платной основе — по 16 августа.

Прием документов на бюджет от поступающих с общим средним образованием и профессионально-техническим с общим средним продлится по 9 августа, на платную форму обучения — по 16 августа. Сдать вступительные испытания эта категория абитуриентов сможет 10—12 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 14 августа, на платной основе — по 17 августа.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования, абитуриент должен представить в приемную комиссию ссуза удостоверение личности, заявление, документ об образовании, а также сертификаты ЦТ, медицинскую справку, документы, подтверждающие льготы, если такие есть, и фотографии.

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