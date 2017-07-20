Оцифровкой экспонатов Эрмитажа займутся красноярские студенты

Красноярские студенты займутся оцифровокой коллекций Государственного Эрмитажа — крупнейшего и самого значительного художественного музея страны.

Музей заключил соглашение с Сибирском федеральным университетом, сообщили в пресс-службе вуза. Уточняется, что в рамках соглашения будут созданы «гигопанорамные высокоточные изображения и виртуальные панорамы археологических коллекций, цифровые модели артефактов и приложения с дополненной реальностью».

«Сибирский федеральный университет и Эрмитаж будут работать в тандеме и внедрять новые технологии в археологические науки. Коллекции Эрмитажа будут оцифрованы и опубликованы в виртуальном пространстве, где будут доступны каждому», — — приводит слова преподавателя ГИ СФУ Никиты Пикова пресс-служба вуза.