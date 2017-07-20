Оцифровкой экспонатов Эрмитажа займутся красноярские студенты
Музей заключил соглашение с Сибирском федеральным университетом.
Музей заключил соглашение с Сибирском федеральным университетом.
Красноярские студенты займутся оцифровокой коллекций Государственного Эрмитажа — крупнейшего и самого значительного художественного музея страны.
Музей заключил соглашение с Сибирском федеральным университетом, сообщили в
«Сибирский федеральный университет и Эрмитаж будут работать в тандеме и внедрять новые технологии в археологические науки. Коллекции Эрмитажа будут оцифрованы и опубликованы в виртуальном пространстве, где будут доступны каждому», — — приводит слова преподавателя ГИ СФУ Никиты Пикова
Добавим, коллекция Эрмитажа насчитывает около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия. Техническая съемка и оцифровка экспонатов в музее были начаты в 2012 году. Одновременно с этим в музее были переведены в электронный вид (отсканированы и проиндексированы) все инвентарные книги и книги поступлений.