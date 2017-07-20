Омский инженер напечатал спиннер для поуехавших

Источник: SuperOmsk.ru

Он распечатал на своем 3D принтере «крутилку» для поуехавших омичей. Идея возникла после того, как один из его знакомых решил покинуть регион в поисках лучшей жизни.

«Да идея спонтанно возникла. Позвонил друг и предложил встретиться, так как уезжает. Ну вот я и решил сделать ему подарок, чтобы не забывал об Омске», — вспоминает Евгений Чепурко.

«Я уже печатал спиннеры ради интереса на своем 3D принтере. Так что труда особого не возникло. На чертеж ушло около часа, ну и плюс сама печать заняла два часа. А так, конечно, жалко, что люди уезжают. Хотя, может, мой подарок вдохновит друга вернуться обратно», — заявил «СуперОмску» Чепурко.