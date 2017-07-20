Омский инженер напечатал спиннер для поуехавших
Омский инженер Евгений Чепурко придал популярным нынче спиннерам новую смысловую нагрузку.
Омский инженер Евгений Чепурко придал популярным нынче спиннерам новую смысловую нагрузку.
Он распечатал на своем 3D принтере «крутилку» для поуехавших омичей. Идея возникла после того, как один из его знакомых решил покинуть регион в поисках лучшей жизни.
«Да идея спонтанно возникла. Позвонил друг и предложил встретиться, так как уезжает. Ну вот я и решил сделать ему подарок, чтобы не забывал об Омске», — вспоминает Евгений Чепурко.
«Я уже печатал спиннеры ради интереса на своем 3D принтере. Так что труда особого не возникло. На чертеж ушло около часа, ну и плюс сама печать заняла два часа. А так, конечно, жалко, что люди уезжают. Хотя, может, мой подарок вдохновит друга вернуться обратно», — заявил «СуперОмску» Чепурко.
Отметим, что спиннеры стали по истине самым нашумевшим увлечением этого лета, став заменой привычным «таймкиллерам». В свою очередь, Роспотребнадзор инициировал проверку на безопасность продукта.