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07:52 (мск), источник: СуперОмск

Омский инженер напечатал спиннер для поуехавших

Омский инженер Евгений Чепурко придал популярным нынче спиннерам новую смысловую нагрузку.

Источник: SuperOmsk.ru

Он распечатал на своем 3D принтере «крутилку» для поуехавших омичей. Идея возникла после того, как один из его знакомых решил покинуть регион в поисках лучшей жизни.

«Да идея спонтанно возникла. Позвонил друг и предложил встретиться, так как уезжает. Ну вот я и решил сделать ему подарок, чтобы не забывал об Омске», — вспоминает Евгений Чепурко.

«Я уже печатал спиннеры ради интереса на своем 3D принтере. Так что труда особого не возникло. На чертеж ушло около часа, ну и плюс сама печать заняла два часа. А так, конечно, жалко, что люди уезжают. Хотя, может, мой подарок вдохновит друга вернуться обратно», — заявил «СуперОмску» Чепурко.

Отметим, что спиннеры стали по истине самым нашумевшим увлечением этого лета, став заменой привычным «таймкиллерам». В свою очередь, Роспотребнадзор инициировал проверку на безопасность продукта.

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