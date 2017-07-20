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07:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на перекрёстке улиц Бограда — Абалаковых перекроют движение

Дорогу сузят справа по направлению к улице Деповская.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске на перекрёстке улиц Бограда и братьев Абалаковых частично перекроют движение. Ограничение будет действовать с 10: 00 21 июля до 20:00 8 августа.

Как сообщили в городской администрации, на данном участке дорог будут проводиться работы по капитальному ремонту тепловой камеры. Отметим, полностью перекрывать проезд не будут. Дорогу сузят справа по направлению к улице Деповская.

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