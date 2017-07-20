Суд отказал иркутскому адвокату в иске к мэрии о сносе памятника Колчаку
Памятник Колчаку, установленный в Иркутске в 2004-м, является единственным в России.
Памятник Колчаку, установленный в Иркутске в 2004-м, является единственным в России.
Кировский районный суд не принял к производству иск адвоката Олега Федорова о сносе памятника адмиралу Александру Колчаку.
Как следует из сообщения суда, права и свободы административного истца не коим образом не нарушаются. Об этом пишет «Интерфакс» на ссылкой на суд. В свою очередь, защита намерена обжаловать решение государственного органа в Иркутском областном суде.
Ранее в районный суд поступил иск от Федорова о демонтаже памятника Колчаку, так как по его мнению, последний был военным преступником.
Памятник Колчаку, установленный в Иркутске в 2004-м, является единственным в России. Монумент выполнен из меди, его высота — 4,5 м. Скульптура стоит около Знаменского монастыря на берегу Ангары — предполагаемого места расстрела адмирала большевиками.