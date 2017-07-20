В Омске появятся сказочные жители из цветов
Главной темой выставки «Флора-2017» станут сказки.
Главной темой выставки «Флора-2017» станут сказки.
На сегодняшний день на территории будущей «Флоры» уже высадили более 300 000 цветов. Флористы надеются, что жители города оценят их труд по достоинству и бережно отнесутся к клумбам и композициям.
Оксана Корниенко, начальник отдела департамента городского хозяйства мэрии:
— Трудно посчитать, сколько цветов, инсталляций и конструкций исчезает с «Флоры» ежегодно. В прошлом году
Как сообщает
Напомним, что «Флора-2017» будет работать с 4 по 8 августа.