В Омске появятся сказочные жители из цветов

Источник: Om1.ru

На сегодняшний день на территории будущей «Флоры» уже высадили более 300 000 цветов. Флористы надеются, что жители города оценят их труд по достоинству и бережно отнесутся к клумбам и композициям.

Оксана Корниенко, начальник отдела департамента городского хозяйства мэрии:

— Трудно посчитать, сколько цветов, инсталляций и конструкций исчезает с «Флоры» ежегодно. В прошлом году кто-то унес с выставки лавочку, были выкопаны сотни единиц цветочной рассады, не говоря уже о том, что композиции попросту ломают, пытаясь на них взобраться для более эффектных фотокадров. Хотелось бы, чтобы объекты «Флоры» радовали глаз не только в дни проведения выставки, но и гораздо дольше.

Как сообщает пресс-служба мэрии, главной композицией на празднике цветов будет Жар-птица, а в Выставочном и Воскресенском скверах появятся Бременские музыканты, Колобок, Незнайка и много других персонажей любимых сказок.