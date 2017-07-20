Волгоградцам запретили проезд по улице Атласова до 8 сентября
Ограничение движения транспорта связано со строительством нового участка теплотрассы.
Ограничение движения транспорта связано со строительством нового участка теплотрассы.
Коммунальщики перекрыли улицу Атласова в Тракторозаводском районе Волгограда в границах от улицы
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Рыкачева, Тарифной,
Добавим, что ограничение движения автомобилей связано со строительством нового участка теплотрассы протяженностью 400 метров. Объект будут прокладывать бесканальным способом непосредственно в грунт, без возведения для него бетонного «короба». В месте прохождения подпроезжей частью трубы защитят стальным футляром.