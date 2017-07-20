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10:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам запретили проезд по улице Атласова до 8 сентября

Ограничение движения транспорта связано со строительством нового участка теплотрассы.

Коммунальщики перекрыли улицу Атласова в Тракторозаводском районе Волгограда в границах от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы 4-й участок до 20:00 8 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Рыкачева, Тарифной, Салтыкова-Щедрина.

Добавим, что ограничение движения автомобилей связано со строительством нового участка теплотрассы протяженностью 400 метров. Объект будут прокладывать бесканальным способом непосредственно в грунт, без возведения для него бетонного «короба». В месте прохождения подпроезжей частью трубы защитят стальным футляром.

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