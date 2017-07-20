Волгоградцам запретили проезд по улице Атласова до 8 сентября

Коммунальщики перекрыли улицу Атласова в Тракторозаводском районе Волгограда в границах от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы 4-й участок до 20:00 8 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Рыкачева, Тарифной, Салтыкова-Щедрина.