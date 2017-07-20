Двухлетний ребенок, любящий сказки, ушел от спящей матери
Маленький мальчик отправился в путешествие, пока его мама спала. Безнадзорного ребенка на новосибирской улице увидели прохожие и вызвали полицию.
Маленький мальчик отправился в путешествие, пока его мама спала. Безнадзорного ребенка на новосибирской улице увидели прохожие и вызвали полицию.
Совсем крошечный ребенок без сопровождения взрослых был обнаружен 20 июля около 13.45 на улице Аэропорт, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». Заметившие его прохожие обратились в полицию, мальчик был доставлен в дежурную часть.
Скоро удалось установить личность матери. 27-летняя женщина сама явилась в отделение за сыном, однако получила отказ. Мальчика передали на осмотр медикам, а правоохранители собрались проверить условия, в которых он воспитывается.
Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, мальчик отправился «на прогулку» не из собственного дома. «Она была в гостях у родственницы вместе с ребенком, после ночного дежурства. Прилегла и уснула, родственница ушла, чтобы ее не беспокоить. Она проснулась, ребенка нет. Она побежала по соседям, ей сказали, что полиция ходила, всех проверяла, и она приехала в отделение», — заявила представитель ведомства Наталья Суковатова.
Многие пользователи соцсетей обвинили мать в плохом уходе за ребенком. Однако некоторые встали на ее защиту. «Правоохранители пусть проверят государство, в котором мы живем — может быть,
В свою очередь, Юлия Бенгард, представившаяся сотрудником дома ребенка № 2, рассказала, что ребенок находится у них. «Хороший мальчик, общительный. Укладывали спать, а он говорит: “А сказку мне расскажешь?”» — поделилась Юлия Бенгард.
В марте маленький постоялец детского сада Никита Степанов сбежал во время общей прогулки на улице Учительской. Мальчика обнаружили спустя два часа рядом лицеем № 10, куда он добрался на автобусе.