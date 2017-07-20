Двухлетний ребенок, любящий сказки, ушел от спящей матери

Совсем крошечный ребенок без сопровождения взрослых был обнаружен 20 июля около 13.45 на улице Аэропорт, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». Заметившие его прохожие обратились в полицию, мальчик был доставлен в дежурную часть.

Скоро удалось установить личность матери. 27-летняя женщина сама явилась в отделение за сыном, однако получила отказ. Мальчика передали на осмотр медикам, а правоохранители собрались проверить условия, в которых он воспитывается.

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, мальчик отправился «на прогулку» не из собственного дома. «Она была в гостях у родственницы вместе с ребенком, после ночного дежурства. Прилегла и уснула, родственница ушла, чтобы ее не беспокоить. Она проснулась, ребенка нет. Она побежала по соседям, ей сказали, что полиция ходила, всех проверяла, и она приехала в отделение», — заявила представитель ведомства Наталья Суковатова.

Многие пользователи соцсетей обвинили мать в плохом уходе за ребенком. Однако некоторые встали на ее защиту. «Правоохранители пусть проверят государство, в котором мы живем — может быть, что-то не так, если мама двухлетнего малыша работает в ночную смену?», — написала подписчица паблика Алиса Александрова.

В свою очередь, Юлия Бенгард, представившаяся сотрудником дома ребенка № 2, рассказала, что ребенок находится у них. «Хороший мальчик, общительный. Укладывали спать, а он говорит: “А сказку мне расскажешь?”» — поделилась Юлия Бенгард.

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