Трассу под Магнитогорском засыпало градом
Сильный град прошел в Магнитогорске. Дорогу засыпало снегом.
Сильный град прошел в Магнитогорске. Дорогу засыпало снегом.
Разгул стихии запечатлел автолюбитель на камеру видеорегистратора и выложил в социальную сеть. На кадрах видно, что трассу буквально завалило градом.
«Тоже там ехала. Было жуть как страшно. Казалось, градом все стекла в машине выбьет и крышу помнет», — пишет Мария Фирсова.
По данным Челябинского гидрометеоцентра 20 июля на территории Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП», — сообщили в региональном МЧС.