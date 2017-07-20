Трассу под Магнитогорском засыпало градом

Разгул стихии запечатлел автолюбитель на камеру видеорегистратора и выложил в социальную сеть. На кадрах видно, что трассу буквально завалило градом.

«Тоже там ехала. Было жуть как страшно. Казалось, градом все стекла в машине выбьет и крышу помнет», — пишет Мария Фирсова.

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По данным Челябинского гидрометеоцентра 20 июля на территории Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=47036854&id=456239036&hash=2a2b6b8a8decabe1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП», — сообщили в региональном МЧС.